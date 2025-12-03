Πολυτελές ρολόι και αξεσουάρ ένδυσης συνολικής αξίας άνω των €105,000 είχε στην κατοχή του 57χρονος με κυπριακή υπηκοότητα που εντοπίστηκε από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο και να εισπραχθούν φόροι και δασμοί σχεδόν 20 χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την 1/12/2025 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας κατά τη διάρκεια των συνήθων ελέγχων επιβατών που διέρχονται από την πράσινη δίοδο (τίποτα προς δήλωση) εντόπισαν στις αποσκευές 57χρονου επιβάτη με Κυπριακή υπηκοότητα, που αφίχθηκε από την Ελβετία, ένα πολυτελές ρολόι και ένα αξεσουάρ ένδυσης συνολικής αξίας άνω των €105,000, τα οποία παρέλειψε να δηλώσει για την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων.

Στον επιβάτη επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους €3,901 για την παράλειψη δήλωσης, ενώ εισπράχθηκαν και οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ύψους €19,012.84