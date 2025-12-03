Στις 26/11/2025 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων κατά τον συνήθη έλεγχο οχημάτων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου ανέκοψαν όχημα ενοικιάσεως που οδηγούσε αλλοδαπός οδηγός με υπηκοότητα Κόγκο. Κατά τον έλεγχο του οχήματος εντοπίστηκαν περίπου 150 κιλά νωπού κρέατος (κόκκαλα και δέρματα ζώων) με προέλευση τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η προαναφερόμενη ποσότητα ζωικών προϊόντων όπως και το όχημα μεταφοράς τους κατασχέθηκαν από τους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων. Τα κατασχεθέντα εγκαταλείφθηκαν από τον οδηγό για καταστροφή, ενώ κατέβαλε και συνολικό ποσό €500 ευρώ για τον εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων και την απόδοση του οχήματος.

Επίσης στις 3/12/2025 σε έλεγχο που έγινε σε επιβατικό όχημα στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, που οδηγούσε Αφρικανός με Γερμανική υπηκοότητα, εντοπίστηκαν άλλα περίπου 300 κιλά νωπού κρέατος (κόκκαλα και δέρματα ζώων) με προέλευση τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η προαναφερόμενη ποσότητα ζωικών προϊόντων όπως και το όχημα μεταφοράς τους κατασχέθηκαν από τους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων. Τα κατασχεθέντα εγκαταλείφθηκαν από τον οδηγό για καταστροφή, ενώ κατέβαλε και συνολικό ποσό €500 ευρώ για τον εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων και την απόδοση του οχήματος.

Οι τελευταίες αυξανόμενες κατασχέσεις παρόμοιων προϊόντων ανησυχούν ιδιαίτερα την διεύθυνση του Τμήματος Τελωνείων, το οποίο ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και τήρηση των Κανονισμών της Πράσινης Γραμμής καλεί για μια ακόμα φορά το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στις αγορές προϊόντων από τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των εν λόγω Κανονισμών. Ειδικότερα όσον αφορά τα ζώα και ζωικά προϊόντα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και πιθανή μεταφορά μολυσματικών ασθενειών, αφού δεν διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από τις Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Υπηρεσίες του Κράτους.