Στην ψήφιση νομοθετήματος για δικαίωμα χρήσης οχήματος της Δημοκρατίας από αποχωρήσαντες προέδρους της Δημοκρατίας και της Βουλής, αντιστοίχως, μόνο για περίοδο μιας 5ετίας, προσανατολίζεται το νομοθετικό σώμα.

Στην χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, εξετάστηκαν τρεις σχετικές προτάσεις Νόμου, αυτές της Αννίτας Δημητρίου, του Σταύρου Παπαδούρη και της Αλεξάνδρας Ατταλίδου.

Μετά από τη συζήτηση και των τριών προτάσεων Νόμου αποφασίστηκε όπως στη βάση τους συνταχθεί ένα ενιαίο κείμενο/νομοθέτημα, με στόχο να τεθεί προς ψήφιση σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σε περίπτωση που κάποιοι από τους προαναφερθέντες τρεις εισηγητές ή άλλες πολιτικές δυνάμεις διαφωνούν με κάποιες βασικές πρόνοιες, τότε θα έχουν την ευκαιρία με τροπολογίες να επιχειρήσουν να θέσουν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής τις δικές τους θέσεις.

Όλα αυτά αποτελούν το περιεχόμενο της συνοπτικής αναφοράς που έκανε πριν το τέλος της χθεσινής συζήτησης ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών, Δημήτρης Δημητρίου.

Ο τελευταίος αναφέρθηκε στη θέση που κερδίζει έδαφος βάσει των τοποθετήσεων που είχαν προηγηθεί. Ο λόγος για τον περιορισμό της χρήσης οχήματος της Δημοκρατίας από τους δυο ύπατους αξιωματούχους μετά την αποχώρησή τους. Δηλαδή, να έχουν δικαίωμα χρήσης υπηρεσιακού οχήματος μόνο για περίοδο πέντε χρόνων.

Από τα όσα συζητήθηκαν, φαίνεται πως αντικρίζεται θετικά και η πρόνοια της πρότασης Νόμου της Προέδρου της Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, σε ό,τι αφορά το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών γραμματέως στους πρώην αξιωματούχους. Η κ. Δημητρίου με το δικό της νομοθέτημα διατηρεί το δικαίωμα εξασφάλισης γραμματειακών υπηρεσιών, «νοουμένου ότι οι υπηρεσίες του συγκεκριμένου προσώπου χρησιμοποιούνται τεκμηριωμένα για τους προβλεπόμενους στην προτεινόμενη νομοθεσία λόγους» (σ.σ. ακολουθούν οι νομοθετικές πρόνοιες).

Βέβαια, η κ. Ατταλίδου είχε άλλη θέση για το θέμα γραμματέως και το εκδήλωσε ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης. Συγκεκριμένα, αυτό που επιδιώκει είναι ο περιορισμός της χρονικής διάρκειας που θα δικαιούται να λαμβάνει υπηρεσίες γραμματέα από το δημόσιο ο αποχωρήσας αξιωματούχος και συγκεκριμένα μόνο στα πέντε πρώτα έτη μετά την αφυπηρέτηση. Επιπλέον, προκρίνει στη βάση της δικής της πρότασης Νόμου να μην εργοδοτείται ως γραμματέας πρόσωπο που ήδη εργάζεται στο δημόσιο και προϋποτίθεται απόσπασή του ώστε να τεθεί στις υπηρεσίες του πρώην Προέδρου. Η προτεινόμενη πρόνοια περιλαμβάνει και μισθολογικά δεδομένα του εν λόγω ατόμου.

Ο Σταύρος Παπαδούρης, αν και η πρόταση Νόμου που κατέθεσε προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο, εντούτοις έκανε λόγο για ανάγκη εξεύρεση χρυσής τομής για να μην υφίστανται τα υπερπρονόμια. Σκεπτικισμό φανέρωσαν για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, με πιο χαρακτηριστικές τις θέσεις που εξέφρασαν οι Ανδρέας Πασιουρτίδης και Νίκος Γεωργίου.

Το θέμα των προνομίων για τους πρώην ύπατους αξιωματούχους, ασφαλώς, δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τη Βουλή. Τον Ιανουάριο του 2024 είχε αναδειχθεί μέσα από ρεπορτάζ του «Φ», ότι την προηγούμενη 20ετία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει διαθέσει περίπου €1,5 εκατ. ως επίδομα ιδιαιτέρας γραμματέως για τους πέντε εν ζωή πρώην προέδρους της Δημοκρατίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ακόμη ένα ποσό κοντά στις €500.000, έχει διατεθεί από τα ταμεία του δημοσίου για τα αυτοκίνητά τους και τη συντήρησή τους.

Τα εν λόγω στοιχεία είχαν κατατεθεί σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Και τότε είχε συζητηθεί η πρόταση Νόμου της Αλεξάνδρας Ατταλίδου για τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας ώστε οι πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων να μη λαμβάνουν διά βίου ωφελήματα.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, συνολικά όλοι οι πρώην ανώτατοι αξιωματούχοι, δηλαδή οι Γιώργος Βασιλείου, Γιαννάκης Ομήρου, Μάριος Κάρογιαν, Δημήτρης Συλλούρης και Νίκος Αναστασιάδης, εντός της τελευταίας 20ετίας και από τον καιρό της αποχώρησής τους από το αξίωμα που κατείχαν είχαν λάβει συνολικά €1.458.744 ως επίδομα ιδιαιτέρας γραμματέας. Απ’ αυτούς τους πέντε μόνο οι δυο έχουν δηλωθεί ως εργοδότες στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

€193.566 για τέσσερα οχήματα

Σε ό,τι αφορά τα ποσά που είχαν δαπανηθεί για αγορά και συντήρηση οχημάτων που χρησιμοποιούσαν οι εν λόγω πρώην αξιωματούχοι μέχρι τη συγκεκριμένη περίοδο, το συνολικό ποσό ανέρχεται στις €477.695. Θα πρέπει βέβαια να διευκρινιστεί ότι το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε μέχρι τον Ιανουάριο του 2024 ο Νίκος Αναστασιάδης (€44.538) ανήκε στο Προεδρικό και του διατέθηκε προσωρινά. Το δε πρώτο όχημα που χρησιμοποιούσε ο κ. Καρογιάν (€30.007) ήταν της Αστυνομίας και διατέθηκε μέχρι να αγοράσει νέο αυτοκίνητο. Για τον Γιώργο Βασιλείου είχαν δαπανηθεί 193.566 ευρώ για τέσσερα οχήματα (1993 – BMW 730i, 1999 – Mercedes S320, 2006 – BMW 730iL, 2015 – Audi A6) και τη συντήρησή τους.