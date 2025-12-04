Εκδήλωση διαμαρτυρίας με συμβολικό κλείσιμο δρόμου, πραγματοποιεί το ερχόμενο Σάββατο ο Εθνικός Δευτεράς, εξαιτίας, όπως αναφέρει, των «απειλών και του εκφοβισμού που δέχονται τα παιδιά της Ακαδημίας αλλά και της προσπάθειας για κλείσιμο του σταδίου της ομάδας».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Δευτεράς, λόγω του γεγονότος ότι τα παιδιά που αθλούνται στη ακαδημία υφίστανται «απειλές και εκφοβισμό», και λόγω της «μεθοδευμένης προσπάθειας για κλείσιμο του σταδίου του», το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Δευτεράς αποφάσισε να αντιδράσει.

«Ως πρώτη δυναμική αντίδραση, αποφάσισε τη διοργάνωση εκδήλωσης διαμαρτυρίας με συμβολικό κλείσιμο της οδού Κώστα Μισιαούλη στο ύψος του Λεβέντειου Σταδίου το ερχόμενο Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:00 π.μ.», αναφέρει το ΔΣ, διευκρινίζοντας ότι η εκδήλωση οργανώνεται κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία.

Καταλήγοντας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Δευτέρας καλεί τον κόσμο της Δευτεράς και της ευρύτερης περιοχής να δώσει δυναμικά το παρών του στην εκδήλωση διαμαρτυρίας και να στείλει το μήνυμα ότι «σε μια δημοκρατική πολιτεία και μια προοδευτική κοινωνία, η διαφύλαξη και η καλλιέργεια των ιδεωδών του αθλητισμού είναι απαίτηση και ευθύνη όλων».

ΚΥΠΕ