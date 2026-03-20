Σε πορεία διαμαρτυρίας προς το Προεδρικό Μέγαρο κατέρχονται το Σάββατο οι κτηνοτρόφοι, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή τους για τις θανατώσεις ασυμπτωματικών ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για τον αφθώδη πυρετό, αλλά και για τις δειγματοληψίες που, όπως υποστηρίζουν, επιχειρούν να διενεργήσουν λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε εμβολιασμένα ζώα.

Η κινητοποίηση θα αρχίσει στις 10:00 το πρωί με σημείο συγκέντρωσης το στάδιο ΓΣΠ στη Λευκωσία, ενώ στις 11:00 είναι προγραμματισμένη πορεία προς το Προεδρικό.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν, μεταξύ άλλων, άμεσο τερματισμό των οριζόντιων θανατώσεων υγιών και ασυμπτωματικών ζώων, παύση των δειγματοληψιών που χαρακτηρίζουν παράνομες και σαφείς απαντήσεις σε σχέση με τις αποζημιώσεις τους.

Στην ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι οι δειγματοληψίες εκτός ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου είναι άκυρες 28 ημέρες μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης εμβολίου. Παράλληλα, κάνουν λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», αναφέροντας ότι στις κατεχόμενες περιοχές πραγματοποιούνται εμβολιασμοί, ενώ, όπως σημειώνουν, συνεχίζεται κανονικά η πιστοποίηση τυροκομείων και φαρμών.

Επιπρόσθετα, ζητούν άμεση ανακοίνωση των ποσών που θα καταβληθούν ως αποζημιώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι επηρεαζόμενοι κτηνοτρόφοι παραμένουν χωρίς ξεκάθαρη ενημέρωση.

Στο κάλεσμά τους για παγκύπρια διαμαρτυρία, οι διοργανωτές χρησιμοποιούν το σύνθημα «Στοπ στις δολοφονίες των ζώων μας», καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν, όπως αναφέρουν, «τους ανθρώπους που σας τρέφουν».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της δυνατότητας εξέτασης δειγμάτων από ιδιωτικά χημεία, κάτι που επίσης περιλαμβάνεται στα αιτήματά τους.

Παρά τη σκληρή γλώσσα της ανακοίνωσης, οι κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι όλοι θα τηρήσουν τα μέτρα βιοασφάλειας κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.