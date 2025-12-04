Ψηφίστηκε σε νόμο το κυβερνητικό νομοσχέδιο με το οποίο επισπεύδεται η απέλαση πολιτών τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις για παραχώρηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας απορρίπτονται ή έλαβαν προστασία αλλά έχουν διαπράξει σοβαρά αδικήματα. Ο νόμος ψηφίστηκε με 27 ψήφους υπέρ και 15 εναντίον από ΑΚΕΛ, Οικολόγους, Κωστή Ευσταθίου και Αλεξάνδρα Ατταλίδου, μετά από πολύωρη συζήτηση στην Ολομέλεια του Σώματος.

Με τις αλλαγές μεταφέρονται συγκεκριμένες εξουσίες στο Υπουργικό Συμβούλιο, στον Υφυπουργό ή στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου, ενώ καθορίζεται διαδικασία ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας για πρόσωπα που εμπίπτουν σε λόγους αποκλεισμού. Παράλληλα, εισάγεται δεκαήμερη προθεσμία για υποβολή θέσεων πριν την οριστική ανάκληση, σε εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/95/ΕΕ.

Απέσυρε την πρότασή του το ΕΛΑΜ

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου από το βήμα της Ολομέλειας, ανέφερε πως «οι θέσεις του ΕΛΑΜ στο μεταναστευτικό είναι εφαρμόσιμες, είναι ρεαλιστικές και απόλυτα ουσιαστικές. Η ουσία των δύο σημείων που καταθέσαμε ως πρόταση νόμου το 2022, ψηφίζεται σήμερα η πρώτη μετά από νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε και η δεύτερη μετά από λίγους μήνες. Γι’ αυτό και αποσύρουμε την πρόταση νόμου. Οι προτάσεις μας αφορούσαν την αφαίρεση καθεστώτος προσώπου που διαπράττει ποινικό αδίκημα μετά που θα λάβει το καθεστώς του. Μάλιστα η θέση του Υφυπουργείου ήταν να μην γίνεται με τη θέσπιση συγκεκριμένων αδικημάτων ώστε να είναι ευέλικτο στη δυνατότητα αφαίρεσης του καθεστώτος. Σήμερα η στρέβλωση αυτή ψηφίζεται και επαφίεται πλέον στην απαραίτητη πολιτική βούληση για να βρεθούν οι εγκληματίες στο αεροπλάνο και πίσω στη χώρα τους».

«Η Κύπρος υποφέρει από την εγκληματικότητα και αν δεν πιστεύετε το ΕΛΑΜ μπορείτε να δείτε τους αριθμούς που δεν λένε ψέματα. Στις Κεντρικές Φυλακές το 55% των φυλακισμένων είναι αλλοδαποί, ενώ για τους ανήλικους το ποσοστό τους προσεγγίζει το 90%. Ολόκληρες κοινότητες έχουν γκετοποιηθεί και μεταξύ των συμπατριωτών μας επικρατεί φόβος. Γι’ αυτό και το μήνυμα πρέπει να είναι απλό: Όσοι εγκληματούν πρέπει να απελαύνονται. Και όσοι δεν σέβονται τη φιλοξενία που τους προσφέρει η χώρα μας να πάνε πίσω στη δική τους», πρόσθεσε.

Σήμερα, συνέχισε, οι πολίτες τρίτων χωρών ξεπερνούν τις 200 χιλιάδες και τα χρήματα που προσφέρει το κράτος μας από δικά του κονδύλια και όχι από την ΕΕ, ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Το δεύτερο σημείο, όπως ανέφερε, που καταγράφει η πρόταση νόμου του ΕΛΑΜ είναι η αφαίρεση δυνατότητας επανανοίγματος του φακέλου. «Μέχρι σήμερα επιτρέπεται σε έναν αιτητή ασύλου του οποίου ο φάκελος είχε κλείσει λόγω δικής του υπαιτιότητας να επανέρχεται και να ξανανοίγει η υπόθεση μέσα σε 9 μήνες και με νέα αίτηση μάλιστα. Δηλαδή, του δίνεται δεύτερη ευκαιρία μέσα από νομικά τεχνάσματα. Σύμφωνα με τη θέση του Υφυπουργείου αυτή η δυνατότητα αφαιρείται με το νέο νομοσχέδιο το οποίο έρχεται. Αυτό δηλαδή που πριν 3 χρόνια το ΕΛΑΜ κατέθεσε με πρόταση νόμου σήμερα εφαρμόζεται. Έχουμε μπροστά μας αρκετό δρόμο για να επιλυθεί το πρόβλημα. Η θέση μας είναι η αυστηρή μεταναστευτική πολιτική με απελάσεις πριν καταντήσουμε μειονότητα μέσα στην ίδια μας την πατρίδα, γιατί σύμφωνα με τους αριθμούς εκεί οδηγούμαστε», κατέληξε.

Καβγάς ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου ανέφερε πως «η Κύπρος φέρει εδώ και πολλά χρόνια ένα δυσανάλογο βάρος στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών. Η κοινωνία αναμένει από εμάς εφικτές λύσεις και όχι συνθήματα. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί θεαματική βελτίωση του μεταναστευτικού χάριν στην στοχευμένη πολιτική της Κυβέρνησης και του Υφυπουργείου Μετανάστευσης».

Με το νόμο που ψηφίζουμε σήμερα, συμπλήρωσε, «παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης του καθεστώτος του πολιτικού πρόσφυγα στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά έχουν καταδικαστεί για διάπραξη σοβαρών αδικημάτων. Οι ρυθμίσεις αυτές συνάδουν και με τις ρυθμίσεις της οδηγίας της ΕΕ. Η Κυβέρνηση και το κράτος μας στέλνει το μήνυμα σε όλους εκείνους που έχουν εξασφαλίσει αυτό το καθεστώς ότι σε αυτό το κράτος είναι φιλοξενούμενοι και έχουν την υποχρέωση να σέβονται τους νόμους, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη δημόσια τάξη αυτού του κράτους».

«Ασφαλώς και συνεχίζεται η διασφάλιση του δικαιώματός τους σε όσους ανακαλείται η άδεια ένδικης προστασίας η οποία θα υποβάλλεται εντός προθεσμίας 10 ημερών», είπε.

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος σημείωσε πως το νομοσχέδιο αποτελεί συμμόρφωση με τις ευρωπαικές μας υποχρεώσεις. «Με απλά λόγια όποιος αιτητής πολιτικού ασύλου διαπράττει ποινικό αδίκημα φεύγει. Έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό», πρόσθεσε.

Περαιτέρω, διερωτήθηκε εάν «η θέση του ΕΛΑΜ είναι ότι συμφωνεί με την πολιτική της Κυβέρνησης ή την επικρίνει και θεωρεί ότι έχει έρθει η συντέλεια του κόσμου στο μεταναστευτικό όπως την περιέγραψε ο Σωτήρης Ιωάννου; Ας θυμηθούμε ποιες είναι οι θέσεις του ΕΛΑΜ στο μεταναστευτικό: να δοθούν διαβατήρια σε όλους τους μετανάστες για να πάνε στην Ευρώπη. Αν το κάνουμε αυτό, τι θα γίνει στην Κύπρο; Τι θα κάνουν τα εκατοντάδες εκατομμύρια μεταναστών στον κόσμο που θα θεωρούν ότι η Κύπρος μοιράζει ταξιδιωτικά έγγραφα για την Ευρώπη; Πόσες βάρκες θα ξεκινήσουν για τις ακτές της Κύπρου αν ακούσουμε το ΕΛΑΜ; Θέση του ΕΛΑΜ είναι επίσης να αναστείλουμε την εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Άρα, όσους μετανάστες έχουμε στην Κύπρο, θα τους αφήνουμε θα τους πληρώνουμε επιδόματα και δεν θα τους απελαύνουμε. Τρίτη θέση του ΕΛΑΜ είναι η καταψήφιση των κονδυλίων διαχείρισης των μεταναστών. Πώς θα κάνουμε τις απελάσεις αν τους ακούσουμε; Αυτές είναι θέσεις του ΕΛΑΜ. Αντίθετα, τα στοιχεία δείχνουν μια διαφορετική εικόνα. Έχουμε 70% μείωση στις αιτήσεις πολιτικού ασύλου, 96% σε αιτήσεις ασύλου από αφρικανικές χώρες, έχουμε μηδενικές αφίξεις από τη θάλασσα, έχουμε μείωση της εξέτασης των αιτήσεων σε μέρες και όχι σε χρόνια όπως ήταν προηγουμένως. Η ΚΔ έχει απελάσει περισσότερους μετανάστες από το ΗΒ. Έχει αδειάσει το Πουρνάρα. Οι σωστές πολιτικές φέρουν αποτελέσματα και οι λανθασμένες φέρουν μετανάστες», κατέληξε.

Λαμβάνοντας το λόγο ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Παπαγιάννης, απάντησε στον κ. Παπαδόπουλο λέγοντας πως «το ΕΛΑΜ αναγνωρίζει πως έγιναν κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά την ίδια ώρα τονίζει ότι το μεταναστευτικό δεν έχει λυθεί. Η χώρα μας συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση σε αναλογία πληθυσμού σε αιτήσεις ασύλου. Είναι εξαιρετικά περίεργο πως ένας τόσο έξυπνος άνθρωπος δεν μπορεί να ξεχωρίσει δύο απλά πράγματα. Έχουμε δηλώσει ότι πρόθεσή μας ήταν μεταξύ 15 άλλων μέτρων αν η Ευρώπη δεν είχε αλλάξει θέση απέναντι στην Κύπρο, ως ύστατο μέτρο να εκδίδαμε κάποιες εκατοντάδες προσωρινά πάσα για να αυξήσουμε την πίεση μας εφόσον δεν είχαμε ανταπόκριση. Μία από τις προτάσεις μας είναι αποκλειστικά για τους Σύριους να σταματήσει προσωρινά η εξέταση κάθε νέας αίτησης, όχι παγοποίηση όλων των αιτήσεων. Θέση μας επίσης είναι αυτών των αιτήσεων να μην προχωρά η καταβολή κανενός επιδόματος». Όσον αφορά τα κονδύλια, είπε πως «το 2020 το ΕΛΑΜ κατέθεσε εισήγηση ώστε αν η χώρα μας προχωρούσε σε μαζικές απελάσεις, τα χρήματα να μπορούσαμε να τα αιτηθούμε από ευρωπαϊκά κονδύλια, αν δεν μας τα έδινε, τότε ναι να προχωρούσαμε με κρατικές δαπάνες».

Ενστάσεις βουλευτών

Ο Κωστής Ευσταθίου, ανέφερε πως «το πρόβλημα με το νομοσχέδιο παρέχονται διοικητές εξουσίες στον Υφυπουργό. Δεν είναι θέμα προσωπικό εκτιμώ τον κ. Ιωαννίδη, αλλά δεν μπορεί ο Υφυπουργός ο οποίος δεν είναι παρά υπόλογος στον ΠτΔ να ασκεί διοικητικές πράξεις. Είναι σαν να απονέμουμε διοικητική αρμοδιότητα στον ΠτΔ. Ο Πρόεδρος με βάση το Σύνταγμα δεν είναι διοικητικό όργανο. Το πρόβλημα με τις διοικητικές πράξεις είναι ότι κάποιες μπορεί να εφαρμοστούν μετά από καταδικαστική απόφαση και κάποιοι να απελαθούν και κάποιοι άλλοι να μην απελαθούν. Και επειδή είναι ακυρωτικό το σύστημα μας στην Κύπρο δεν μπορεί να ελεγχθεί εάν εφαρμόστηκε σωστά η πράξη. Γι’ αυτό και επειδή θα λείπει η δικαστική απόφαση από όλο το πλέγμα δεν μπορώ να ψηφίσω αυτόν τον νόμο. Θυμίζω την πρόταση του Νίκου Τορναρίτη, η οποία απαντά σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Οπότε προτείνω να μην ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο και αντί αυτού να ψηφιστεί η πρόταση νόμου του κ. Τορναρίτη».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, ανέφερε πως «τα στατιστικά στοιχεία λένε αλήθειες ότι υπάρχει και κυπριακής κοπής έγκλημα, υπάρχει και εισαγόμενο. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα τεκμηριώνεται ότι οργανώνονται μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές και από Κύπριους μάλιστα. Επομένως είναι δεδομένο ότι υπάρχει έξαρση του εγκλήματος και σε αυτό συμμετέχουν και αλλοδαποί που βρίσκονται στην Κύπρο. Αυτό από μόνο του μπορεί να δικαιολογήσει ενέργειες που πιθανόν να εκθέσουν την ΚΔ διεθνώς; Υπάρχει δικαίωμα σε κράτη τα οποία έχουν κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα πρωτόκολλα της Γενεύης αλλά και του ΟΗΕ, να απελαύνουν αιτητές ασύλου ή αιτούντες συμπληρωματική προστασία; Ενδεχομένως, εξατομικευμένα υπό προϋποθέσεις να μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά σήμερα δεν ψηφίζουμε για εξατομικευμένες επαναπροωθήσεις ή απελάσεις. Η δική μας ένσταση στηρίζεται στον κίνδυνο και σε αυτή την περίπτωση να εκτεθεί με καταδίκη η ΚΔ για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ο κ. Δαμιανού είπε πως «το ασφαλές για την ΚΔ θα ήταν με απόφαση δικαστηρίου, το οποίο θα κληθεί να εξετάσει εξατομικευμένα τις προσωπικές περιστάσεις και συνθήκες ενός εκάστου, να θωρακίζεται η απόφαση της ΚΔ να απελάσει. Γι’ αυτό είχαμε προτείνει να συνεχιστεί η συζήτηση της σχετικής πρότασης νόμου στην Επιτροπή Νομικών, η οποία έχει πληρέστερες δικλείδες ασφαλείας από αυτό το οποίο είναι ένα διοικητικό μέτρο το οποίο δεν τυγχάνει δικαστικού ελέγχου». Αναφορικά με την προθεσμία των 10 ημερών, είπε πως αυτές είναι πάρα πολύ λίγες και υπενθυμίζω πως για μία κανονική προσφυγή ένας Κύπριος έχει 75 μέρες στη διάθεση του. «Δεν μπορούμε να στηρίξουμε ένα νομοσχέδιο που μπορεί να εκθέσει την ΚΔ αλλά είμαστε σε θέση να συζητήσουμε επί της πρότασης για δικαστική απόφαση για απελάσεις», κατέληξε.

Υπέρ… εν αναμονή της πρότασης Τορναρίτη

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας, υπενθύμισε πως «η πρόταση του ΔΗΣΥ είναι μία πρόταση νόμου την οποία με την ψήφιση του τροποποιητικού νόμου θα αξιολογήσουμε και θα προσθέσουμε εκείνα που θα κάνουν τον νόμο πιο αποτελεσματικό». Καθαρή λύση είναι οποιοσδήποτε είναι παράνομος να πηγαίνει σπίτι του. Όμως να πηγαίνει με τον έννομο με βάση το ενωσιακό δίκαιο. Ως εκ τούτου εμείς θα ψηφίσουμε το τροποποιητικό νομοσχέδιο και εν αναμονή της πρότασης νόμου του Νίκου Τορναρίτη και εκεί που χρειάζονται προσθήκες θα τις κάνουμε».

Ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους είπε πως «η λαθρομετανάστευση είναι κατάρα. Είναι οι μετανάστες που προσαρμόζονται στη φιλοξενούσα χώρα. Δεν μπορεί να είναι η απαίτηση ο κυπριακός λαός να προσαρμοστεί σύμφωνα με την κουλτούρα των μεταναστών που έρχονται στην Κύπρο. Η νομιμότητα είναι η λέξη κλειδί». Εισηγήθηκε «ο τόπος να έρθει σε διακρατικές συμφωνίες για επαναπροώθηση των λαθρομεταναστών από τις χώρες που προήλθαν». Η Κύπρος, συνέχισε, «πρέπει να κάνει ότι και η Ισπανία. Να δέχεται αιτήσεις ασύλου στα προξενεία, στις πρεσβείες και εκεί που δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο από πρεσβείες και προξενεία άλλων φιλικών ευρωπαϊκών χωρών». Περαιτέρω, είπε πως η ΚΔ θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία με τον Λίβανο ώστε να απαγορεύει τον απόπλουν όλων των μέσων θαλάσσης από τα λιμάνια του προς την Κύπρο. «Πρέπει το κακό να σταματά εκεί», συμπλήρωσε. Τέλος, τόνισε πως η λέξη πατάτυποι μετανάστες είναι μία αρλούμπα, προσθέτοντας πως «η λέξη είναι παράνομοι. Θα στηρίξω την πρόταση νόμου του κ. Τορναρίτη και να ευχόμαστε να καλύπτει κάποια κενά του νομοσχεδίου, το οποίο επίσης θα ψηφίσω».