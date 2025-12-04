Παράταση για ακόμη ένα χρόνο στην κράτηση παιδιών σε ειδικό χώρο εντός των Κεντρικών Φυλακών, δόθηκε από τη Βουλή, η οποία ενέκρινε την σχετική τροποποίηση του νόμου που κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς τα έργα για δημιουργία φυλακών ανηλίκων στο προαναχωρησιακό κέντρο Λίμνες στη Μεννόγεια δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζητούσε όπως η ημερομηνία 1/1/2026, που ορίζει ο νόμος για την κράτηση παιδιών που καταδικάζονται σε ποινή φυλάκισης σε ειδικό χώρο κράτησης εντός φυλακών, να παραταθεί, μέχρι την έναρξη λειτουργίας χώρου κράτησης παιδιών. Η περίοδος παράτασης της υφιστάμενης νομοθεσίας εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με απόφαση της Κυβέρνησης, οι φυλακές ανηλίκων θα ανεγερθούν στον σημερινό χώρο κράτησης μεταναστών (ΧΩΚΑΜ) στη Μεννόγεια. Οι μετανάστες που κρατούνται εκεί θα μεταφερθούν στο Κέντρο Λίμνες στην ίδια περιοχή, το οποίο ακόμα δεν είναι έτοιμο, ενώ πρέπει οι χώροι στη Μεννόγεια να ανακαινιστούν ώστε να είναι φιλικοί για παιδιά. Στον ίδιο χώρο θα κρατούνται και οι υπόδικοι ανήλικοι, ώστε να επιλυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα. Σημειώνεται ότι η Βουλή είχε δώσει ήδη μια παράταση για τη δημιουργία χώρου κράτησης ανηλίκων, λόγω της αλλαγής της χρήσης του, αφού σύμφωνα με το αρχικό νομοσχέδιο, προβλεπόταν πως την ασφάλειά του και τη διαχείρισή του θα είχε ιδιώτης, ενώ τώρα όλα θα τα χειρίζεται το κράτος, πλην τη λειτουργία του.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού ανέλυσε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο υπό τροποποίηση νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων τη λειτουργία ειδικού χώρου κράτησης παιδιών εκτός του Τμήματος Φυλακών για τις εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται αναγκαία η επιβολή της εν λόγω ποινής από το Δικαστήριο Παιδιών, χώρος ο οποίος πρέπει να έχει αναμορφωτικό, παιδαγωγικό, θεραπευτικό και προνοιακό χαρακτήρα. Στον χώρο αυτό θα κρατούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία παιδιά ηλικίας δεκαέξι έως είκοσι ενός ετών τα οποία καταδικάζονται από το Δικαστήριο Παιδιών σε κράτηση για αδίκημα που διέπραξαν πριν από το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους ή για τα οποία διατάσσεται η προφυλάκισή τους από το Δικαστήριο Παιδιών.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα ανέγερσης του χώρου κράτησης παιδιών, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος για κράτηση παιδιών, ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι η ανέγερσή του αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, καθώς έχει αποφασιστεί ο χώρος και έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα σχετικά κατασκευαστικά σχέδια. Περαιτέρω, ως ο ίδιος ανέφερε, η λειτουργία του εν λόγω χώρου είναι προτεραιότητα για το κράτος, ωστόσο αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο απαιτεί τη συνεργασία πολλών αρχών και υπηρεσιών της Δημοκρατίας και προσεκτική μελέτη λόγω της παιδοκεντρικής φύσης που πρέπει να έχει.

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις του ειδικά διαμορφωμένου χώρου εντός του Τμήματος Φυλακών που χρησιμοποιείται από το 2021 για αυτό τον σκοπό, ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι κρίθηκε στην απόφαση του Εφετείου στην ποινική έφεση με αρ. 258/2025, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2025, πως αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις της υπό τροποποίηση νομοθεσίας και είναι ικανοποιητικές.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Φυλακών ενημέρωσε την επιτροπή για τη λειτουργία της ειδικής πτέρυγας εντός του χώρου του Τμήματος Φυλακών όπου κρατούνται επί του παρόντος νεαρά άτομα ηλικίας έως είκοσι ενός ετών και ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες διευθετήσεις, ώστε τα πρόσωπα αυτά να μην έρχονται σε επαφή με άλλους ενήλικους κρατουμένους.

Κατά τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, τα μέλη της εξέφρασαν εκ νέου τους ίδιους προβληματισμούς όπως και την προηγούμενη φορά που δόθηκε ανάλογη παράταση, ήτοι τον Μάρτιο του 2024, καθώς σύμφωνα με την υπό τροποποίηση νομοθεσία ο εν λόγω χώρος έπρεπε να είχε λειτουργήσει έναν χρόνο μετά την έναρξη ισχύος της, ήτοι τον Απρίλιο του 2022.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ως αυτή διατυπώνεται σε σχετική επιστολή του, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2025, αποφάσισε όπως τροποποιήσει το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε να θεσπιστεί η υποχρέωση ενημέρωσης ανά διμηνία της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών που πραγματοποιούνται για την ανέγερση του ειδικού χώρου κράτησης παιδιών.

Σε τοποθέτησή του ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, ο βουλευτής των Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, τάχθηκε εναντίον γιατί όπως είπε δεν μπορεί να δεχθεί ότι θα μείνουν για ακόμα ένα χρόνο σε τόπους που δεν θα έπρεπε. «Είναι απαράδεκτο να περνούν τα χρόνια και ένα τόσο σημαντικό κομμάτι όπως αυτό να το αφήνουμε πίσω», συμπλήρωσε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης, είπε πως όταν επισκέφθηκαν τις φυλακές διαπίστωσαν ότι «οι ανήλικοι έρχονται σε επαφή με τους ενήλικους κατάδικους και στο γυμναστήριο και στο προαύλιο και στην κουζίνα. Αν αναλογιστείτε ότι οι φυλακές σήμερα είναι διευθυντήριο εγκλήματος, οι ανήλικοι μπορεί να είναι και τα τσικό αυτού του διευθυντηρίου. Μαθαίνουν καλά τη δουλειά», συμπλήρωσε. «Τώρα έρχεται η Κυβέρνηση και ζητά για τρίτη φορά παράταση. Αν στο τέλος του 2026 ξαναέρθει αυτό το δίλημμα; Έχει ένα μήνα η Κυβέρνηση να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να έχει χώρους κράτησης ανηλίκων, διότι εμείς δεν μπορούμε να είμαστε συνεργοί σε αυτή την παραβίαση. Προφανώς και θα το καταψηφίσουμε», τόνισε.

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ανέφερε πως και η ίδια το καταψηφίζει γιατί είναι απαράδεκτο να βρίσκονται τα παιδιά σε χώρο που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. «Τα παιδιά είτε είναι δικά μας είτε είναι ξένα είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είχαν πάρα πολύ χρόνο από το 2022 και απλά δεν προχωρούν να κάνουν αυτό που πρέπει», είπε χαρακτηριστικά.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου, τόνισε πως θα δώσουν την παράταση όμως θα είναι η τελευταία φορά. «Ας δοθεί προτεραιότητα επιτέλους σε αυτό το τόσο ιδιαίτερο ζήτημα», είπε.

Με 18 ψήφους υπέρ, 10 εναντίον και 2 αποχές το νομοσχέδιο ψηφίστηκε σε νόμο.