Τα ωφελήματα ή υπερπρονόμια σε αποχωρήσαντες προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Βουλής, αντιστοίχως, επαναφέρουν στο προσκήνιο και κακές πρακτικές του παρελθόντος.

Ο «Φ» στην προσπάθειά του να ρίξει φως στο όλο θέμα επικοινώνησε με διάφορα πρόσωπα, τα οποία εκ της θέσεως τους είναι σε θέση να γνωρίζουν τις κακές πρακτικές του παρελθόντος. Μαρτυρία που λάβαμε από αξιόπιστη πηγή είναι ότι σε αρμόδια υπηρεσία της Πολιτείας φέρονται να έχουν καταλήξει ακόμη και τιμολόγια από πλυντήρια αυτοκινήτων.

Με άλλα λόγια, πρώην ύπατος αξιωματούχος, στη βάση της νομοθεσίας θεώρησε πως τα έξοδα για το πλύσιμο του οχήματος που του παραχώρησε η Δημοκρατία για τις διακινήσεις του μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα, ενέπιπταν στα καλυπτόμενα από τον φορολούμενο έξοδα συντήρησης του αυτοκινήτου.

Σημειώνεται πως βάσει της κείμενης νομοθεσίας που επιχειρείται να ρυθμιστεί κατόπιν κατάθεσης τριών σχετικών προτάσεων Νόμου (από Αννίτα Δημητρίου, Σταύρο Παπαδούρη και Αλεξάνδρα Ατταλίδου), προνοούνται τα ακόλουθα: «Νοείται ότι, η παραχώρηση και χρήση υπηρεσιακού οχήματος από δικαιούχο εμπεριέχει τη συντήρηση και την προμήθειά του με τα αναγκαία καύσιμα κίνησης».

Ποια, όμως, είναι η εικόνα που υπάρχει σε σχέση με τα ωφελήματα πρώην και νυν αξιωματούχων; Σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στην Βουλή τον Ιανουάριο του 2024 από τα Υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών, αντίστοιχα, εντός της προηγούμενης 20ετίας παραχωρήθηκαν περί τα €2 εκατ. μόνο για να έχουν υπηρεσίες γραμματέως και να διατηρούν υπηρεσιακά οχήματα (μαζί με τα έξοδα για τα καύσιμα και τη συντήρησή τους).

Τα έγγραφα που παρουσιάζει ο «Φ» στο παρόν δημοσίευμα και αποτέλεσαν αντικείμενο κοινοβουλευτικού ελέγχου κατά το 2024, δεν αφήνουν αμφιβολίες για του λόγου το αληθές. Συγκεκριμένα, την προηγούμενη 20ετία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει διαθέσει ως επίδομα ιδιαιτέρας γραμματέως για τους πέντε εν ζωή πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό το κονδύλι καταβαλλόταν στους προαναφερθέντες από την περίοδο που αποχώρησαν από το ύπατο αξίωμά τους μέχρι και τα τέλη του 2023. Εντός του 2023 το κονδύλι ανήλθε στις €39.089 για έκαστο.

Ακόμη ένα ποσό κοντά στις 500.000 ευρώ έχει διατεθεί από τα ταμεία του δημοσίου για τα αυτοκίνητά τους και τη συντήρησή τους.

Επίδομα γραμματέως €1.5 εκατ.

Όλοι οι πρώην ανώτατοι αξιωματούχοι, δηλαδή οι Γιώργος Βασιλείου, Γιαννάκης Ομήρου, Μάριος Κάρογιαν, Δημήτρης Συλλούρης και Νίκος Αναστασιάδης, εντός της τελευταίας 20ετίας και από τον καιρό της αποχώρησής τους από το αξίωμα που κατείχαν έχουν λάβει συνολικά 1.458.744 ευρώ ως επίδομα ιδιαιτέρας γραμματέας, σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών που είχε συνταχθεί τον Ιανουάριο του 2024.

Απ’ αυτούς τους πέντε μόνο οι δυο έχουν δηλωθεί ως εργοδότες στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αναλυτικά τα ποσά που έλαβαν μέσω σχετικής κατάστασης του Υπουργείου Οικονομικών που καταρτίστηκε τον Ιανουάριο του 2024:

>> Γιώργος Βασιλείου – Από 1/1/2004 : 709.352 ευρώ

>> Γιαννάκης Ομήρου – Από 1/6/2016: 279.338 ευρώ

>> Μάριος Κάρογιαν – Από 1/11/2011: 364.397 ευρώ

>> Δημήτρης Συλλούρης – Από 1/4/2021: 64.865 ευρώ

>> Νίκος Αναστασιάδης – Από 1/3/2023: 20.396 ευρώ

Τα αυτοκίνητα

Το δε συνολικό ποσό που έχει δαπανηθεί για αγορά και συντήρηση οχημάτων που χρησιμοποιούν οι εν λόγω πρώην αξιωματούχοι, ανέρχεται στις 477.695 ευρώ. Θα πρέπει βέβαια να διευκρινιστεί ότι το αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί ο Νίκος Αναστασιάδης (€44.538) ανήκει στο Προεδρικό και του διατέθηκε προσωρινά. Το δε πρώτο όχημα που χρησιμοποιούσε ο κ. Καρογιάν (€30.007) ήταν της Αστυνομίας και διατέθηκε μέχρι να αγοράσει νέο αυτοκίνητο.

Αναλυτικά:

>> Γιώργος Βασιλείου: 193.566 ευρώ για τέσσερα οχήματα (1993 – BMW 730i, 1999 – Mercedes S320, 2006 – BMW 730iL, 2015 – Audi A6) και τη συντήρησή τους.

>> Νίκος Αναστασιάδης: 51.708 ευρώ για ένα όχημα (2009 – Mercedes S450) και τη συντήρησή του. Θα πρέπει βέβαια να διευκρινιστεί ότι το αυτοκίνητο αυτό (€44.538) ανήκει στο Προεδρικό και του διατέθηκε προσωρινά.

>> Μάριος Κάρογιαν: 116.580 ευρώ για δυο οχήματα (2009 – Mercedes E500, 2015 – Audi A6) και τη συντήρησή τους. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το πρώτο όχημα που χρησιμοποιούσε ο κ. Καρογιάν (€30.007) ήταν της Αστυνομίας και διατέθηκε μέχρι να αγοράσει νέο αυτοκίνητο.

>> Γιαννάκης Ομήρου – 77.270 για ένα όχημα (2015 – Audi A6) και τη συντήρησή του.

>> Δημήτρη Συλλούρης – 38.114 για ένα όχημα (2008 – BMW 523i) και τη συντήρησή του.

Έχει αποποιηθεί γραμματέα ο κ. Βασιλείου

Τι δήλωσε στον «Φ» άτομο του περιβάλλοντός του

Τα προαναφερθέντα ίσχυαν μέχρι και τις αρχές του 2024. Πλέον, κάποια δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες μας, ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, απέστειλε επιστολή από το 2024 προκειμένου να μην αξιοποιεί το δικαίωμα χρήσης υπηρεσιών από γραμματέα, που του παρέχεται από τη νομοθεσία.

Επιπλέον, άτομο του πολύ στενού περιβάλλοντος του Γιώργου Βασιλείου μιλώντας χθες στον «Φ», ανέφερε ότι ο πρώην ανώτατος αξιωματούχος της Δημοκρατίας χρησιμοποιούσε υπηρεσίες γραμματέως γιατί έγραψε δυο βιβλία, ένα για την Προεδρία κι ένα για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Όταν είχε ολοκληρωθεί το έργο του, δεν χρειαζόταν γραμματειακές υπηρεσίες και φρόντισε να τερματιστούν» μας εξήγησε. Μας ανέφερε, ακόμη, ότι εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια διατηρεί το ίδιο υπηρεσιακό όχημα. Επιπρόσθετα, μας είπε ότι πλέον υπάρχει μόνο ένας αστυνομικός στη φουρά του. «Είχε δυο αστυνομικούς για την προσωπική του ασφάλεια, ωστόσο, για χρόνια πλέον έχει μόνο έναν» μας αναφέρθηκε.

Εξάλλου, όπως έγινε γνωστό μέσω επίσημων στοιχείων τον Νοέμβριο του 2024, 20 μέλη της Αστυνομίας είναι αποσπασμένα στις προσωπικές φρουρές του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, του πρώην Προέδρου, Γιώργου Βασιλείου, καθώς και των πρώην Προέδρων της Βουλής, Γιαννάκη Ομήρου, Μάριου Καρογιάν και Δημήτρη Συλλούρη. Συγκεκριμένα: Γιώργος Βασιλείου – 1 αστυνομικός, Νίκος Αναστασιάδης – 13 αστυνομικοί, Γιαννάκης Ομήρου – 2 αστυνομικοί, Δημήτρης Συλλούρης – 2 αστυνομικοί, Μάριος Καρογιάν – 2 αστυνομικοί.

Σε συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών στα τέλη του Ιανουαρίου του 2024 αναφέρθηκε ότι ο Μάριος Καρογιάν δεν λαμβάνει επίδομα οδοιπορικών, ούτε επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών. Στην ίδια συνεδρίαση διευκρινίστηκε, επίσης, ότι ο κ. Κάρογιαν δεν λαμβάνει σύνταξη πρώην Πρόεδρου της Βουλής. Επιπλέον, ο κ. Ομήρου (σημ. 2011–2016 ήταν Πρόεδρος της Βουλής), αν και το 2014, κατόπιν γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας, ειδοποιήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο ότι μπορούσε να λαμβάνει ταυτόχρονα και σύνταξη βουλευτή, εντούτοις την αποποιήθηκε.