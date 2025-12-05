Προσωπικό των Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας διέσωσε δύο κυνηγετικούς σκύλους, την εγκυμονούσα Άρτεμις και τη Μάρω, οι οποίες είχαν εγκλωβιστεί σε λάκκο βάθους επτά μέτρων σε δασώδη περιοχή στους Καπέδες.

Οι πυροσβέστες έφθασαν στο σημείο μετά από σχετική ειδοποίηση και προχώρησαν σε επιχείρηση ανάσυρσης με χρήση ειδικού εξοπλισμού.

Οι δύο σκύλοι ανασύρθηκαν με ασφάλεια με την Υπηρεσία να υπογραμμίζει ότι το περιστατικό αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της αφοσίωσης του προσωπικού στην προστασία κάθε μορφής ζωής.