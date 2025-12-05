Το ενδεχόμενο ιδιώτες να σύρουν το κράτος στα δικαστήρια διεκδικώντας αποζημιώσεις σε περίπτωση ναυαγίου της τετραμερούς συμφωνίας για αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας άφησε ανοικτό ο Δήμαρχος της πόλης κ. Χαράλαμπος Προύντζος.

Ερωτηθείς σχετικά από το philenews, ο κ. Προύντζος έκανε αναφορά σε άτομα/εταιρείες που επένδυσαν στη διαμόρφωση εστιών, ενόψει της προοπτικής λειτουργίας της αρχιτεκτονικής σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου εκτιμάται ότι θα φοιτούσαν περίπου 300 φοιτητές/ερευνητές. Βεβαίως, το ενδεχόμενο διεκδίκησης αποζημιώσεων αναμένεται να εξεταστεί σε περίπτωση κατά την οποία το υπουργείο Οικονομικών εμμείνει στη μη χρηματοδότηση της ανακαίνισης του κτηρίου της Φανερωμένης και στην ανέγερση νέου κτηρίου το οποίο θα εξυπηρετεί τη σχολή. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Λευκωσίας, ο υπουργός Οικονομικών φαίνεται να επιμένει πως το Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ κυβέρνησης, Δήμου Λευκωσίας, Πανεπιστημίου Κύπρου και Αρχιεπισκοπής είναι ετεροβαρές για την κυβέρνηση, οπόταν δεν πρέπει να υλοποιηθεί.

Για να αποτραπούν όλες οι πιο πάνω πιθανές παρενέργειες, ο Δήμαρχος Λευκωσίας απηύθυνε έκκληση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μεριμνήσει ώστε να περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2026 το κονδύλι που αφορά το κτήριο της Φανερωμένης.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο τέως Δήμαρχος Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης ο οποίος μίλησε για εγκατάλειψη της πόλης από την κυβέρνηση, αν και αναγνώρισε πως άλλης μορφής επενδύσεις γίνονται.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου έξω από το πρώην σχολείο Φανερωμένης, ο Δήμαρχος Λευκωσίας επανέλαβε τη δέσμευση του Δήμου στο Μνημόνιο και κάλεσε και τους υπόλοιπους συντελεστές να το σεβαστούν. Ξεκαθάρισε πάντως, πως στην ίδια γραμμή κινείται και η Αρχιεπισκοπή, επικαλούμενος συνομιλία του με τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος φέρεται να του ανέφερε, πως εναλλακτικές λύσεις (λειτουργία σχολείων της Εκκλησίας) θα εξεταστούν αν ναυαγήσει το Μνημόνιο Συναντίληψης.

Για μας, το όραμα αναζωογόνησης της εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας συνεχίζεται ανέφερε ο κ. Προυντζος υποδεικνύοντας, πως ήδη οι σχετικές άδειες που αφορούν τη Φανερωμένη έχουν εκδοθεί και όλα είναι έτοιμα για έναρξη του έργου.

Ο κ. Προύντζος ανέφερε ότι το σχετικό Μνημόνιο υπεγράφη το 2021 και δεν αφορούσε μόνο μίσθωση ενός κτηρίου (της Φανερωμένης) αλλά απέβλεπε στην αναζωογόνηση της πόλης. Είπε επίσης, πως το ίδιο το μνημόνιο καθορίζει άξονες επίτευξης του στόχου αναζωογόνησης και ένας από αυτούς ήταν η λειτουργία της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ανέφερε εξάλλου, πως στο πλαίσιο της αναζωογόνησης ανακαινίστηκαν και άλλα σχολεία της περιοχής με σκοπό να κατέλθουν στην πόλη ακόμη και για διαμονή, νεαρά ζευγάρια.

Έκανε επίσης αναφορά στο σχέδιο διαμόρφωσης φοιτητικών εστιών ύψους 25 εκατ. Όπως είπε, η καθυστέρηση στη διαμόρφωση του κτηρίου της Φανερωμένης μετρίασε το ενδιαφέρον από πλευράς ενδιαφερομένων αλλά ήδη δαπανήθηκε ποσό €10 εκατ. για εστίες.

Όπως είπε, κάποιοι λένε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον σκοπό του μνημονίου αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Πρόσθεσε, πως κάτι τέτοιο αναιρεί ολόκληρο τον αρχικό σχεδιασμό.

Σχολιάζοντας αναφορές για εκτόξευση του κόστους, κάτι το οποίο το υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ασύμφορο, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το κόστος (συντήρησης της Φανερωμένης και ανέγερσης νέου κτηρίου) θα κυμανθεί στα €16,5 εκατ. που είναι κατά περίπου €2,5-€3 εκατ. πιο πάνω από τους αρχικούς σχεδιασμούς, οπόταν δεν είναι το τέλος του κόσμου. Αυτό μπορεί να κατανοηθεί αν ληφθούν υπόψιν οι επενδύσεις που έγιναν και θα γίνουν αλλά και τα έσοδα που θα προκύψουν από τη λειτουργία της αρχιτεκτονικής, είπε ο κ. Προύντζος.

Υπέρ της τήρησης του μνημονίου τάχθηκαν επίσης ο τέως Δήμαρχος Λευκωσίας, ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντής και ο αντιδήμαρχος Χρύσανθος Φάκας.