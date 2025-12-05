Στο τσακ πιάστηκε Ουκρανός με ισραηλινό διαβατήριο, που καταζητείται από ευρωπαϊκή χώρα για σοβαρά αδικήματα, και επιχείρησε να εγκαταλείψει την Κύπρο από το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Ο αλλοδαπός 35 ετών παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, με σκοπό να φύγει από την Κύπρο. Όμως, κατά τον συνήθη έλεγχο διαβατηρίων, διαπιστώθηκε ότι αυτός καταζητείτο στη βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, σε σχέση με υπόθεση που αφορά το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είχε εκδώσει η Εσθονία, χώρα που τον καταζητεί, μετά από έρευνα που διεξήχθη στη χώρα της Βαλτικής για υπόθεση η οποία αφορά στο οργανωμένο έγκλημα. Ο 35χρονος συνελήφθη δυνάμει προσωρινού εντάλματος σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», παρουσιάστηκε από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας στο Επαρχιακό Δικαστήριο της πόλης το οποίο διέταξε την κράτησή του. Όρισε την 11η Δεκεμβρίου ως την ημέρα που πρέπει να παρουσιαστούν ενώπιον του τα σχετικά έγγραφα που συνοδεύουν το αίτημα για την έκδοσή του στην Εσθονία.

Την υπόθεση χειρίζεται το ειδικό τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο μέσω δικαστικής συνδρομής παρέχει όλα τα έγγραφα που αφορούν στο αίτημα της Εσθονίας για σύλληψη και έκδοση του Ουκρανού με ισραηλινό διαβατήριο. Αναμένεται τώρα η αντίδραση του 35χρονου, κατά πόσο θα συγκατανεύσει στην έκδοσή του ή θα φέρει ένσταση.