Μια ιδιαίτερα σημαντική ενημερωτική εκδήλωση, η οποία αφορά άμεσα όλους σχεδόν τους πολίτες, καθώς αγγίζει τον πυρήνα της Παιδείας και τον ρόλο της στη διαμόρφωση της κοινωνίας μας, οργάνωσε απόψε το ΔΗΚΟ στην Πάφο.

Σε μια κατάμεστη από πολίτες αίθουσα εκδηλώσεων στο μέγαρο της ΣΕΚ, ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Παύλος Μυλωνάς και Χρύσανθος Σαββίδης αντίστοιχα, ανέλυσαν το έργο και τη συνεισφορά του ΔΗΚΟ στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Στην εκδήλωση παρέστη και χαιρέτησε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ενώ μεταξύ άλλων παρέστησαν βουλευτές του ΔΗΚΟ από όλη την Κύπρο, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, δημοτικοί σύμβουλοι του κόμματος στον Δήμο Πάφου, ο αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Γιώργος Κουτσίδης, εκπαιδευτικοί και πλήθος πολιτών.