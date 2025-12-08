Σε μια εποχή που σχεδόν ένας στους πέντε εργαζόμενους στην Ευρώπη απασχολείται σε θέσεις εργασίας χαμηλής ποιότητας με χαμηλές αποδοχές και κακές προοπτικές, αναφέρει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (European Trade Union Confederation- ETUC), την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τον επικείμενο νόμο για τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ευημερίας και της ανταγωνιστικότητας.

Η Συνομοσπονδία στην ανακοίνωσή της αναφέρει «οι εργαζόμενοι υφίστανται τις συνέπειες των θέσεων εργασίας χαμηλής ποιότητας, αλλά και οι επιχειρήσεις. Έρευνες δείχνουν ότι οι θέσεις εργασίας χαμηλής ποιότητας επιδεινώνουν τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, οι οποίες βλάπτουν την οικονομία της Ευρώπης, με τις βιομηχανίες να δυσκολεύονται περισσότερο να προσλάβουν εργαζόμενους, πληρώνοντας κατά μέσο όρο 9% λιγότερο από εκείνες που επηρεάζονται λιγότερο από την έλλειψη εργατικού δυναμικού»

Η έναρξη της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων, επισημαίνει, σχετικά με έναν μελλοντικό νόμο για την ποιότητα των θέσεων εργασίας δημιουργεί μια πραγματική ευκαιρία για την εφαρμογή πρακτικών μέτρων που οι εργαζόμενοι θα αισθανθούν στην καθημερινότητά τους.

«Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους γνωρίζουν τι κάνει μια θέση εργασίας καλή ή κακή. Αυτή η διαβούλευση είναι μια ευκαιρία να ενσωματωθούν αυτές οι πραγματικότητες στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ και να πιέσουμε για συγκεκριμένες βελτιώσεις που μπορεί να νιώσει κάθε εργαζόμενος», δήλωσε η γενική γραμματέας της ETUC, Έστερ Λιντς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα «οι επαρκείς μισθοί και οι ποιοτικές θέσεις εργασίας είναι απαραίτητες για την οικονομική σταθερότητα και τη μείωση της φτώχειας. Ενώ η Ευρώπη γενικά έχει καλές επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ιδίως καθώς οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να αισθάνονται τον αντίκτυπο των παγκόσμιων κρίσεων και του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης, και οι εταιρείες αγωνίζονται με ελλείψεις εργατικού δυναμικού».

Για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Επιτροπή παρουσίασε τον οδικό χάρτη για ποιοτικές θέσεις εργασίας και ξεκίνησε διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τον επικείμενο νόμο για τις ποιοτικές θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οδικός χάρτης, που αναπτύχθηκε μετά από διαβουλεύσεις με ευρωπαϊκά και εθνικά συνδικάτα και οργανώσεις εργοδοτών, εστιάζει σε τομείς όπου η δράση της ΕΕ μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά.

• Δημιουργία και διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ

• Διασφάλιση της δικαιοσύνης και του εκσυγχρονισμού στον κόσμο της εργασίας

• Υποστήριξη εργαζομένων και εργοδοτών στις πράσινες, ψηφιακές και δημογραφικές μεταβάσεις

• Ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων

• Διασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης σε δικαιώματα , ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και επαρκείς επενδύσεις.

Η Επιτροπή σχεδιάζει να παρουσιάσει τον νόμο για την ποιοτική απασχόληση το 2026, με σκοπό την υποστήριξη της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και την ενημέρωση των κανόνων της ΕΕ που προστατεύουν τους εργαζόμενους. Οι κοινωνικοί εταίροι θα κληθούν εκ νέου να συμβουλευτούν σχετικά με προσεκτική διαχείριση αλγορίθμων και τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία, ενημέρωση των κανόνων της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών και εργονομικών κινδύνων των μετασχηματισμένων χώρων εργασίας, διασφαλίζοντας ότι η υπεργολαβική εργασία σέβεται τους κανονισμούς εργασίας, υγείας και ασφάλειας. Επίσης, διασφάλιση δίκαιης αναδιάρθρωσης των εταιρειών που επιτυγχάνεται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες ενίσχυση της εφαρμογής των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του ρόλου των κοινωνικών εταίρων. Η πρώτη φάση αυτής της διαβούλευσης θα διαρκέσει έως τις 29 Ιανουαρίου 2026.

Ανοίγει η πόρτα για μέτρα

Η δέσμευση της Επιτροπής να θεσπίσει νομοθεσία για τη διασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας είναι ύψιστης σημασίας, αναφέρει η Έστερ Λιντς στην ανακοίνωση της ETUC. «Ωστόσο, η ETUC δεν συμφωνεί με την προσέγγιση της Επιτροπής σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις των συντάξεων ή με τις ευρύτερες ιδέες περί «απλοποίησης» στον οδικό χάρτη. Αυτές πολύ συχνά χρησιμεύουν ως δικαιολογία για την αποδυνάμωση ή την κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία για τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας πρέπει να συνοδεύεται από μια δέσμευση για την προστασία και την ενίσχυση των υφιστάμενων δικαιωμάτων και προτύπων – όχι για την αποδυνάμωσή τους». Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώνει «ανοίγει την πόρτα για μέτρα που θα αποφέρουν οφέλη στους εργαζόμενους: χρειάζονται νομοθεσία και επενδύσεις για να διασφαλιστεί ότι όλες οι θέσεις εργασίας θα είναι ποιοτικές – σε κάθε τομέα και σε κάθε περιφέρεια. Αναμένουμε να δούμε την ολοκληρωμένη διαβούλευση για την τηλεργασία και το δικαίωμα αποσύνδεσης να μεταφράζονται και σε νομοθεσία».