Τα εγκαίνια μνημείου που τιμά αυτούς που έστρεψαν τα όπλα κατά της Δημοκρατίας και της νομιμότητας, ενέργεια του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων, «συνιστούν ύβρη προς το λαό μας, πρόκληση στα δημοκρατικά του αισθήματα και ατίμωση της ιστορικής μνήμης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Οργάνωση Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών.

Απευθύνει τέλος έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνησή του «να σταματήσουν να σιωπούν και να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτή την πρόκληση».

«Καλούμε τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου να πάρουν θέση, τον Δήμο Στροβόλου και τον ΕΟΑ Λευκωσίας να προχωρήσουν σε εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για απομάκρυνση αυτού του μνημείου, το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει αναγερθεί παράνομα αφού δεν διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες για δημιουργία του», αναφέρεται τέλος.