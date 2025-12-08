Με πολλές ευχές και λίγα χρήματα απάντησε ο υπουργός Οικονομικών κ. Μάκης Κεραυνός στο αίτημα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων για δημιουργία Εθνικού Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχομένων Περιουσιών.

Με την επιστολή του ο υπουργός κόβει τον βήχα στους βουλευτές οι οποίοι ζητούσαν τη δημιουργία ειδικού ταμείου αλλά και ενίσχυσή του, για οικονομική βοήθεια των προσφύγων.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων Νίκος Κέττηρος κρίνει ως μη ικανοποιητική την απάντηση του υπουργού αλλά παράλληλα θεωρεί πως αποτελεί ένα πρώτο βήμα για διάθεση, σε πρώτη φάση, περίπου €20 εκατ. ετησίως, με την προοπτική να αυξηθεί το συγκεκριμένο ποσό.

Το θέμα θα συζητηθεί στην αυριανή συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων.

Όπως είναι γνωστό, με πρόταση νόμου του βουλευτή Κωστή Ευσταθίου (που εγκρίθηκε ήδη σε νομοθεσία) στις μεταβιβάσεις ακινήτων επιβάλλεται τέλος 0,4% το οποίο προορίζεται για ενίσχυση των προσφύγων οι οποίοι έχασαν τις περιουσίες τους λόγω της τουρκικής εισβολής.

Το τέλος αποκόπτεται μεν αλλά επειδή ουδεμία υπηρεσία αναλάμβανε τη διαχείριση του ζητήματος, κονδύλι περίπου €60-€70 εκατ. δεν έχει διατεθεί ακόμη. Σημειώνεται, πως σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν, δηλαδή το ύψος των πωλήσεων ακινήτων, κάθε χρόνο συγκεντρώνονται περίπου €20 εκατ.

Η Βουλή ζητούσε από την κυβέρνηση να ενισχύσει το ταμείο ώστε να μην υποχρεώνονται οι πρόσφυγες να πουλούν τις κατεχόμενες περιουσίες τους είτε για να σπουδάσουν τα παιδιά τους είτε για άλλους λόγους αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση και το υπουργείο θεωρούσε πως τα €20 εκατ. ήταν αρκετά. Η Βουλή είχε υποδείξει, ότι προς ενίσχυση του ταμείου, η κυβέρνηση μπορούσε να διαθέτει τα κονδύλια που αφορούν διάφορα προγράμματα τα οποία αφορούν τους πρόσφυγες και τα οποία δεν απορροφούνται, παρόλον ότι περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του κράτους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων αποτάθηκε στον υπουργό Οικονομικών ο οποίος με επιστολή του προς τη Βουλή χαρακτηρίζει το ποσόν που εισπράττεται (τα €20 εκατ.) ως σημαντικό και προσθέτει πως το υπουργείο συμφωνεί στην αξιοποίηση του για παραχώρηση αποζημίωσης για απώλεια χρήσης κατεχόμενων περιουσιών.

Περαιτέρω αναφέρεται σε γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, με βάση την οποία ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών θα μπορεί να διαχειριστεί το εισπραχθέν ποσό, στο πλαίσιο υλοποίησης των σχεδίων που δύναται να ετοιμάζει και να διαχειρίζεται.

Συναφώς, ο υπουργός εκφράζει τη θέση, πως το θέμα μπορεί να χειριστεί ο Φορέας μέσω κανονισμών, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία νέου ταμείου, όπως εισηγήθηκε η Βουλή. Ο κ. Κεραυνός αναφέρει επίσης, πως ο Φορέας είναι ο πλέον αρμόδιος για την ετοιμασία κανονισμών με σκοπό τη διαχείριση των χρημάτων που εισπράττονται από το 0,4% επί των αγοραπωλησιών. Ο υπουργός ενημερώνει τους βουλευτές, πως ήδη ο Φορέας ανέλαβε την εκπόνηση σχετικών κανονισμών και τη μελλοντική διαχείρισή και εφαρμογή τους.

Με βάση τα πιο πάνω, το ποσόν της απώλειας χρήσης των κατεχομένων περιουσιών, περιορίζεται στο 0,4% των πωλήσεων ακινήτων και το ποσόν που αντιπροσωπεύει, θα εξαρτάται από το ύψος των πωλήσεων ακινήτων κάθε χρονιάς.

Ο υπουργός θεωρεί αξιοπρεπές το ποσόν που θα διατίθεται, όπως προκύπτει και από την ακόλουθη κατακλείδα της επιστολής του:

«Είμαι βέβαιος ότι με τη δική σας συνεργασία, καθώς και με τη συνεργασία των προσφυγικών οργανώσεων, θα επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση για την απαρχή καταβολής ενός αξιοπρεπούς ποσού στον κάθε πρόσφυγα. Μέχρι τότε, τόσον εγώ όσον και οι συνάδελφοι του υπουργείου Οικονομικών που θα κληθούν να παραστούν στις συνεδρίες της Επιτροπής σας, είναι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις θα θέλατε».