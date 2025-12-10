Δύο χρόνια μετά την έναρξη των διαδικασιών, ολοκληρώθηκε η διενέργεια της αυτεπάγγελτης έρευνας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς (ΑΑΔ), σχετικά με το πολυσυζητημένο θέμα της εκτροπής του νερού του Κούρη για τις ανάγκες ιχθυοτροφείου στην Τριμίκλινη. Το πόρισμα της Αρχής, το οποίο αναμένεται να ρίξει φως στο κατά πόσον υπήρξαν διαχρονικά παρανομίες ή παραλείψεις, που να δημιουργούν υπόνοιες για πράξεις διαφθοράς από κρατικούς αξιωματούχους και λειτουργούς, πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα την ερχόμενη εβδομάδα.

Η απόφαση για τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας λήφθηκε από την Αρχή τον Νοέμβριο του 2023, μετά από τη συνεχή δημοσιογραφική κάλυψη του θέματος. Είχε προηγηθεί και επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή Τριμίκλινης – Σαϊττά στις 25 Οκτωβρίου 2023.

Ως λειτουργός επιθεώρησης είχε διοριστεί ο πρώην πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, Νίκος Γιαπανάς, στον οποίο παρασχέθηκαν όλα τα στοιχεία που περισυνέλεξε η Αρχή, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής επικοινωνίας με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία επίσης διενεργούσε δική της έρευνα.

Η αναμενόμενη δημοσιοποίηση του πορίσματος έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς το θέμα του Κούρη και της Τριμίκλινης έχει απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα νομιμότητας και διαφάνειας στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των αδειοδοτήσεων.