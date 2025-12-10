Έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σημειώθηκε στις 2:00 τα ξημερώματα σε όχημα ιδιοκτησίας Ελληνοκύπριου στο Ακρωτήρι. Ο ιδιοκτήτης της οικίας ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων η βόμβα τοποθετήθηκε κάτω από το όχημα.

Αστυνομικές δυνάμεις και πυροτεχνουργοί έφτασαν στο σημείο και διεξάγουν έρευνες για τον τύπο του μηχανισμού που χρησιμοποιήθηκε. Παράλληλα η σκηνή έχει αποκλειστεί γύρω από την οικία και τον παρακείμενο δρόμο.