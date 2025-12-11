Τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες όσον αφορά τα αλιευτικά αποθέματα, και για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα ΚΑΠ, ανέδειξε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, ανέδειξε κατά την άφιξή της στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας (AgriFish) στις Βρυξέλλες, το τελευταίο πριν την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Υπογράμμισε πως «η ευρωπαϊκή γεωργία δεν μπορεί να παραμείνει ανθεκτική και βιώσιμη, αν η απλοποίηση και η καινοτομία δεν βρεθούν στον πυρήνα της νέας ΚΑΠ».

Η Υπουργός ανέφερε ότι στο σημερινό Συμβούλιο «συζητούμε τις αλιευτικές δυνατότητες για τον Ατλαντικό, τη Βόρεια Θάλασσα, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα», υπογραμμίζοντας πως «στόχος μας είναι να πετύχουμε μια ισορροπημένη πολιτική συμφωνία που θα διασφαλίζει σταθερότητα για την αλιευτική περίοδο του 2026». Όπως τόνισε, «η συζήτηση για τις αλιευτικές ποσοστώσεις, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη δική μας αλιεία, και θα εργαστούμε εποικοδομητικά το επόμενο 24ωρο με στόχο να έχουμε θετικά αποτελέσματα».

Αναφερόμενη στη γεωργία, δήλωσε ότι η συζήτηση επικεντρώνεται «στον κρίσιμο ρόλο της καινοτομίας και της απλοποίησης στη διαμόρφωση της μελλοντικής ΚΑΠ», σημειώνοντας πως «η ευρωπαϊκή γεωργία δεν μπορεί να παραμείνει ανθεκτική και βιώσιμη, αν η απλοποίηση και η καινοτομία δεν βρεθούν στον πυρήνα της νέας ΚΑΠ».

Όπως είπε, «οι γεωργοί χρειάζονται επειγόντως πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και χρηματοδοτικά εργαλεία κάτω από πιο ευέλικτους κανόνες», εξηγώντας ότι η νέα ΚΑΠ πρέπει «να τους επιτρέπει να καινοτομούν πιο γρήγορα, διασφαλίζοντας ανανέωση των γενεών και βιωσιμότητα». Μια ΚΑΠ, πρόσθεσε, «που είναι πιο απλή στην εφαρμογή και πιο γρήγορη στην καινοτομία, είναι η ΚΑΠ που κρατά τους πολίτες μας ασφαλείς σε τρόφιμα και τη γεωργία μας θωρακισμένη για το μέλλον».

Η Υπουργός επεσήμανε επίσης ότι «αν πραγματικά θέλουμε οι γεωργοί μας να ηγηθούν της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, τότε οι πολιτικές μας πρέπει να δείξουν πρώτες τον δρόμο».

Ευχαρίστησε τη Δανική Προεδρία, λέγοντας πως «σήμερα είναι το τελευταίο AGRIFISH υπό την Προεδρία της Δανίας και ευχαριστώ θερμά τον Δανό Υπουργό, τον αγαπημένο μου φίλο Γιάκομπ [Γιένσεν], για ένα παραγωγικό εξάμηνο». Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως «η Κύπρος, ως επερχόμενη Προεδρία, δεσμεύεται να εργαστεί εποικοδομητικά ως έντιμος διαμεσολαβητής, προωθώντας συνεργασία για πρόοδο με ενότητα και στόχο».

«Για μας είναι ξεκάθαρο ότι οι αγρότες μας πρέπει να έχουν πρόσβαση στην καινοτομία, και την ίδια στιγμή να απολαμβάνουν απλοποιημένες διαδικασίες, γιατί ο παραγωγικός τους χρόνος πρέπει να είναι στο χωράφι και όχι στα διοικητικά γραφεία», πρόσθεσε η Υπουργός.

«Η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι βασικός πυλώνας για την επισιτιστική ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή και το εισόδημα των αγροτών» και «αποτελεί ένα από τα εργαλεία της Ευρώπης για την επισιτιστική ασφάλεια και τη σταθερότητα του γεωργικού εισοδήματος», ανέφερε. Αυτός είναι και ο λόγος που «αποτελεί για την Κυπριακή Προεδρία κύρια προτεραιότητα η συνέχιση του διαλόγου για την πρόταση της νέας ΚΑΠ, ώστε να βρεθούν κοινές συνισταμένες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αγροτών και των αγροτισσών», επεσήμανε.

Υπενθύμισε ότι «η ΚΑΠ αποτελεί ένα από τα κύρια στρατηγικά εργαλεία της Ευρώπης για την επισιτιστική ασφάλεια και τη σταθερότητα του γεωργικού εισοδήματος», διευκρινίζοντας ότι μια από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας θα είναι «η συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το προτεινόμενο πακέτο της ΚΑΠ, ώστε να βρεθούν κοινές συνισταμένες».

Κλείνοντας στη δήλωση της, επεσήμανε πως το επόμενο Συμβούλιο θα λάβει χώρα σε μερικές ημέρες τον Ιανουάριο – όπου και αναμένεται να παρουσιαστούν και οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στους Υπουργούς.

