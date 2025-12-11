Οι διαδικτυακές κλήσεις και η ανταλλαγή μηνυμάτων είναι οι πιο δημοφιλείς χρήσεις του διαδικτύου στην Κύπρο, με τη συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα και την ανάγνωση ειδήσεων να ακολουθούν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας που διενήργησε η Στατιστική Υπηρεσία, για τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα νοικοκυριά για το 2025.

Σύμφωνα με την έρευνα, εννέα στα δέκα άτομα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (93,6%). Η χρήση του διαδικτύου μειώνεται ανάλογα με την ηλικία: ξεκινώντας από 98,5% για την ηλικιακή ομάδα 16 – 24 ετών, η χρήση του διαδικτύου μειώνεται στο 81,5% για την ηλικιακή ομάδα 55 – 74 ετών. Τα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πιο συχνά (98,9%) από τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (75,9%).

Οι πιο δημοφιλείς δραστηριότητες στο διαδίκτυο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 ήταν η πραγματοποίηση κλήσεων μέσω διαδικτύου (96,4%) η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω Skype, Messenger, WhatsApp και Viber (96,2%), η συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook και το X (92,3%), η ανάγνωση online ειδήσεων (91,1%) και η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα ή υπηρεσίες (88,2%).

Tο 20,5% των ατόμων που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 έκανε χρήση online εκπαιδευτικού υλικού, το 17,8% έκανε online μάθημα και ακόμη ένα 17,8% επικοινώνησε με εκπαιδευτικούς ή μαθητές χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία ήχου ή βίντεο.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κατά την περίοδο Απριλίου 2024 – Μαρτίου 2025 το 62,7% των ατόμων μεταξύ των ηλικιών 16-74 έλαβαν πληροφορίες από κυβερνητικές υπηρεσίες ηλεκτρονικά, το 52% είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες που είχαν αποθηκευτεί για αυτούς από δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες και το 31,9% είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες από δημόσιες βάσεις δεδομένων ή μητρώα.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Το ποσοστό των ατόμων που πραγματοποίησαν αγορές μέσω διαδικτύου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 μειώθηκε ελαφρώς στο 62% σε σύγκριση με 63,6% την αντίστοιχη περίοδο του περσινού χρόνου.

Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών που αποκτήθηκαν μέσω διαδικτυακής συνδρομής ήταν οι ακόλουθες: υπηρεσία ροής ταινιών, σειρών ή αθλητικών προγραμμάτων (43,5%), οι υπηρεσίες ροής μουσικής (18,3%), οι υπηρεσίες ροής παιχνιδιών (9,5%) και οι εφαρμογές που σχετίζονται με την υγεία ή τη φυσική κατάσταση (7,5%).

Ανάμεσα στα άτομα ηλικίας 16–74 ετών που παράγγειλαν ή αγόρασαν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, το 58,6% αγόρασε εισιτήρια για εκδηλώσεις, το 53,2% αγόρασε υπηρεσίες διαμονής και το 50,3% αγόρασε υπηρεσίες μεταφοράς.

ΚΥΠΕ