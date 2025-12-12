Στην κατάσταση του οδικού δικτύου όπου συνέβη το θανατηφόρο δυστύχημα τον Οκτώβριο του 2022, στον Πύργο της επαρχίας Λεμεσού, με θύμα τον 22χρονο μοτοσικλετιστή, Παναγιώτη Κωνσταντίνου, αναφέρθηκε καταληκτικά στην απόφασή του το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, το οποίο καταδίκασε τον κατηγορούμενο οδηγό για αμελή οδήγηση, επιβάλλοντάς του χρηματική ποινή ύψους 3.000 ευρώ.

Ο δρόμος όπου έχασε τη ζωή του ο 22χρονος, όπως επισημαίνεται στην απόφαση, «χρήζει άμεσης και ουσιαστικής βελτίωσης, περιλαμβανομένης πιθανής διαπλάτυνσης, καθώς και εγκατάστασης οδικού φωτισμού και κατάλληλης σήμανσης, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον ανάλογα περιστατικά».

Ο 38χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος, μετά από δική του παραδοχή, στη μοναδική κατηγορία που αντιμετώπιζε και η οποία αφορούσε το αδίκημα της αμελούς οδήγησης. Παραδέχθηκε ότι στις 21 Οκτωβρίου 2022, στην οδό 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο, οδηγούσε το όχημά του χωρίς να καταβάλλει την προσήκουσα επιμέλεια και προσοχή, προκαλώντας υλική ζημιά.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, ο κατηγορούμενος γύρω στις 6:30 το απόγευμα της 21/10/22, οδηγώντας με βόρεια κατεύθυνση και έχοντας ως συνοδηγό την ανήλικη κόρη του, ηλικίας τότε 8 ετών, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε σημείο όπου το πλάτος του δρόμου στένευε από 7,3 σε 5,3 μέτρα, χωρίς διαχωριστική γραμμή. Αποτέλεσμα ήταν η σύγκρουση με αγωνιστικού τύπου εκτός δρόμου μοτοσικλέτα, που κινούνταν με νότια κατεύθυνση και οδηγείτο από τον 22χρονο Παναγιώτη Κωνσταντίνου.

Το θύμα οδηγούσε με ανασηκωμένο τον έναν τροχό και χωρίς πινακίδες εγγραφής, χωρίς να έχει επαρκή έλεγχο της μοτοσικλέτας και χωρίς να λαμβάνει υπόψη άλλους χρήστες του δρόμου. Αν και προσπάθησε την τελευταία στιγμή να επανακτήσει τον έλεγχο, η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Ο 22χρονος έφερε πλήρη εξάρτυση μοτοσικλετιστή και προστατευτικό κράνος. Φίλοι του, επίσης, οδηγοί αγωνιστικών μοτοσικλετών, ακολουθούσαν και είδαν το δυστύχημα. Από τη σύγκρουση, το θύμα τραυματίστηκε θανάσιμα.

Από τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος οδηγός κινείτο με χαμηλή ταχύτητα (30 χλμ/ώρα), ακινητοποίησε το όχημά του λίγα μέτρα μετά το σημείο της σύγκρουσης και οδηγούσε σε δρόμο χωρίς φωτισμό, χωρίς σήμανση και χωρίς διαγράμμιση. Η μοτοσικλέτα του θύματος, κινούμενη με τον ένα τροχό ανασηκωμένο, δεν ήταν ορατή.

«Η ποινική ευθύνη του κατηγορουμένου έγκειται στο γεγονός ότι λανθασμένα έγκρινε πως βρισκόταν εντός της λωρίδας του, ενώ στην πραγματικότητα είχε εισέλθει κατά 0,95 εκ. στο αντίθετο ρεύμα,» σημειώνεται στην απόφαση τονίζοντας ότι ο κατηγορούμενος γνωρίζει καλά τον δρόμο, τον οποίο χρησιμοποιεί καθημερινά, αφού πλησίον βρίσκεται η κατοικία του.

«Οι συνθήκες τέλεσης του δυστυχήματος και η φύση της αμέλειας του κατηγορουμένου καταδεικνύουν ότι πρόκειται για αμέλεια μικρού βαθμού, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στο ότι δεν αντιμετώπισε κατηγορία με βάση το άρθρο 210 του Ποινικού Κώδικα», υπογραμμίζεται στην απόφαση.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, λήφθηκαν υπόψη η παραδοχή του, το λευκό ποινικό μητρώο του, η επαγγελματική του ιδιότητα ως οδηγού, η απουσία βαθμών ποινής στην άδειά του και το ότι, στα 38 του έτη, έχει κατά τα άλλα άψογη οδηγική πορεία. Επίσης, λήφθηκε υπόψη η συντρέχουσα ευθύνη του θύματος, το οποίο οδηγούσε κάνοντας «σούζα», μειώνοντας δραστικά την ορατότητά του. Επιπλέον, αξιολογήθηκαν τα προσωπικά και οικογενειακά δεδομένα του κατηγορουμένου. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις του δυστυχήματος, το Δικαστήριο επέβαλε χρηματική ποινή €3.000 και 4 βαθμούς ποινής.