Δεύτερη δίοδο για τους κατοίκους της Νέας Λήδρας, ετοιμάζει το υπουργείο Μεταφορών μετά από παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς οι πολίτες εγκλωβίζονται εντός ή εκτός της περιοχής τους, αφού λόγω κακοτεχνιών η υπόγεια γέφυρα πλημμυρίζει και καθίσταται αδιάβατη. Το πρόβλημα έχει αναδειχθεί επανειλημμένως από τους κατοίκους, ενώ στο παρελθόν κινδύνεψε γυναίκα που προσπαθούσε να διασχίσει το πλημμυρισμένο σημείο.

Με ανάρτησή του, ο τέως διευθυντής του γραφείου Τύπου Πρόεδρου της Δημοκρατίας, επί Νίκου Αναστασιάδη, Ανδρέας Ιωσήφ, αναφέρει πως προεδρική παρέμβαση δίδει λύση στη Νέα Λήδρα.

Όπως σημειώνει, η πρόσφατη ανάρτησή του και η προβολή του προβλήματος από τα μέσα ενημέρωσης, «για το κλείσιμο λόγω βροχών του μοναδικού δρόμου που οδηγεί από και προς τη Νέα Λήδρα, έφεραν την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση της κυβέρνησης».

Τελικά, συνεχίζει, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη και ενέργειες του Υπουργού Μεταφορών, Αλέξη Βαφεάδη, δόθηκαν οδηγίες για άμεση προέκταση της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία πλέον θα φθάσει μέχρι το δρόμο που οδηγεί στο σκοπευτήριο Λατσιών.

«Με αυτό τον τρόπο οι κάτοικοι της Νέας Λήδρας αποκτούν διέξοδο και άμεση πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο».

Πρόκειται για προσωρινή λύση, σημειώνει, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή της δεύτερης διόδου στη Νέα Λήδρα για την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες.

«Λόγω της συσσώρευσης νερού, συνεπεία βροχών μικρού χρονικού διαστήματος, πέρσι στη δίοδο της Νέας Λήδρας κινδύνευσε να πνίγει άνθρωπος, ενώ φέτος ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για αρκετή ώρα μέχρι να κατέβει η στάθμη του νερού και να καταστεί ξανά προσβάσιμος. Ευχόμαστε να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες στην περιοχή μας», καταλήγει.