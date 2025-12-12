Την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο Αρχηγείο Αστυνομίας, πραγματοποίησε σήμερα ο κ. Κωνσταντίνος Φυτιρής, Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης συναντήθηκε σήμερα με την ηγεσία της Αστυνομίας και τους Αστυνομικούς Διευθυντές / Διοικητές και ενημερώθηκε από τον κ. Θεμιστό Αρναούτη, Αρχηγό Αστυνομίας για τη δομή και λειτουργία του Σώματος.

Στο πλαίσιο της παρουσίασής του, ο Αρχηγός Αστυνομίας αναφέρθηκε στους στόχους που τέθηκαν από την ηγεσία, για την αναδιοργάνωση της Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της Αστυνομίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, στο ανθρώπινο δυναμικό, με επίκεντρο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της Αστυνομίας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, ως επίσης και στην τεχνολογική αναβάθμιση, εστιάζοντας στη βελτίωση της επικοινωνίας με τους πολίτες και σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, καθόρισε ως στρατηγικούς στόχους την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, την καταπολέμηση των ναρκωτικών και τη μείωση των τροχαίων συγκρούσεων, τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Αστυνομίας, σε παγκύπρια βάση.

