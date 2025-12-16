Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η Σχολή Γαστρονομίας στην κοινότητα Μονιάτη, καθώς την περασμένη Παρασκευή υπογράφηκαν τα συμβόλαια μεταξύ της τοπικής Αρχής και της εργοληπτικής εταιρείας J. Mantis Construction, η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος μετά τον σχετικό διαγωνισμό του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή του Σαϊττά και του Τροόδους, το οποίο, ωστόσο, είχε αντιμετωπίσει προβλήματα στο παρελθόν, καθώς ο προηγούμενος εργολάβος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις εργασίες. Για τον λόγο αυτό, η τοπική Αρχή προχώρησε στον τερματισμό του συμβολαίου και στην επαναπροκήρυξη για την ολοκλήρωση του έργου.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε έκταση 30 δεκαρίων στην περιοχή Σαϊττά, επί του κεντρικού δρόμου Λεμεσού – Πλατρών, η οποία αποτελούσε μέρος του κυβερνητικού αγροκτήματος του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και την οποία το Κοινοτικό Συμβούλιο Μονιάτη απέκτησε με εκμίσθωση.

Το έργο κατακυρώθηκε για ποσό περίπου 590.000 ευρώ συν ΦΠΑ, όπως ανέφερε στον «Φ» ο κοινοτάρχης Μονιάτη, Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης, προσθέτοντας ότι οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις 19 Δεκεμβρίου 2025 και το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση εντός 12 μηνών.

Χθες, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του κοινοτάρχη και προέδρου της Σχολικής Εφορείας με τον διευθυντή της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Ηλία Μαρκάτζιη.

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρκάτζιης στον «Φ», έγινε μια πρώτη επιθεώρηση του χώρου και συζητήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησής του και για τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. «Πρόκειται για μια προκαταρκτική συνάντηση, καθώς η ολοκλήρωση του κτηρίου και η λήψη των απαραίτητων τεχνοκρατικών και πολιτικών αποφάσεων αποτελούν προϋποθέσεις για την περαιτέρω εξέλιξη της συνεργασίας. Ωστόσο, θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα», σημείωσε ο κ. Μαρκάτζιης.

Ο κοινοτάρχης τόνισε τη σημασία του έργου όχι μόνο για τον Μονιάτη, αλλά και για ολόκληρη την ορεινή Λεμεσό, τονίζοντας ότι θα φέρει ζωή και ανάπτυξη στην περιοχή του Τροόδους. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός υπαίθριου Πάρκου Γαστρονομίας και ενός Κέντρου Εκπαίδευσης Μαγειρικής Τέχνης, όπου τοπικοί φορείς θα έχουν ένα «σπίτι» για την προώθηση της αγροτικής και γαστρονομικής κουλτούρας της περιοχής του Τροόδους.

Πρόκειται για τον υπαίθριο χώρο που περιβάλλει το κτήριο της Σχολής Γαστρονομίας. Στο πάρκο θα φυτευτούν γηγενή δέντρα, αμπέλια και αρωματικά φυτά, καθώς και κηπευτικά, κυρίως από τοπικούς σπόρους, τα οποία θα χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευόμενους.

Ο χώρος θα περιλαμβάνει επίσης στέγαστρα για ξεκούραση και καλυμμένους χώρους για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν υπαίθριο χώρο μάθησης, που θα συνδέει τη φύση, την κυπριακή γεωργία και την αγροτική παραγωγή με την αυθεντική και παραδοσιακή γαστρονομία της περιοχής.

Από την άλλη, η Σχολή Γαστρονομίας θα προσφέρει προγράμματα για φοιτητές, μαθητές, τοπικές επιχειρήσεις εστίασης και τουρίστες, με στόχο να εκπαιδεύσει στη χρήση των τοπικών προϊόντων στη μαγειρική, να γνωρίσει τις πρώτες ύλες και να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την αξιοποίηση της κυπριακής γεωργίας και των γηγενών ειδών.