Διενεργήθηκε η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του άτυχου 23χρονου οδηγού μοτοσικλέτας ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στην Πάφο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νενομισμένης νεκροτομής, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του προήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση καθώς και πολλαπλές κακώσεις σώματος λόγω της τροχαίας σύγκρουσης.

Η νεκροτομή διενεργήθηκε από την Ιατροδικαστή Αγγελική Παπέττα.

Η οδική σύγκρουση του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30 την Κυριακή (14/12) σε δρόμο στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η μοιραία σύγκρουση της μηχανής μεγάλου κυβισμού του 23χρονου έγινε στη λεωφόρο Τάσσου Παπαδόπουλου, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Ο άτυχος νέος τραυματίσθηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο που κλήθηκε στη σκηνή στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου παρά τις προσπάθειες των επί καθήκοντι ιατρών εξέπνευσε λίγη ώρα αργότερα.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η θανατηφόρα οδική σύγκρουση, ο 41χρονος οδηγός του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης.

Παράλληλα, ο 41χρονος συνελήφθη και σχετικά με υπόθεση παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Ο 41χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης με αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ εντοπίστηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Από αυτόν λήφθηκαν δείγματα για τελικό εργαστηριακό νάρκοτεστ.

Το Τμήμα Τροχαίας Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.