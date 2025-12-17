Το έργο επιδιόρθωσης, συντήρησης και ενίσχυσης του ορθογωνικού οχετού υπό της Λεωφόρου Διγενή Ακρίτα, εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας, επισκέφθηκε χθες, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξης Βαφεάδης.

Κατά την επίσκεψή του, ο Υπουργός ενημερώθηκε από αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων για την ολοκλήρωση των εργασιών οι οποίες υλοποιήθηκαν σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, χωρίς καθυστερήσεις, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη δομική ανθεκτικότητα της υποδομής. Η έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου κατέστη δυνατή χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του κράτους και του αναδόχου, C. Roushias Trading and Development LTD.

Το έργο, συνολικού κόστους €1.948.000 πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους και αφορά τμήμα μήκους περίπου 400 μέτρων σε ένα από τα πλέον επιβαρυμένα οδικά σημεία της πρωτεύουσας, μεταξύ των συμβολών της Λεωφόρου Διγενή Ακρίτα με την οδό Νάξου και τη Λεωφόρο Καλλιπόλεως.

Η επίσκεψη του Υπουργού εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και της υλοποίησης των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης για έγκαιρες παρεμβάσεις σε υφιστάμενες υποδομές, με έμφαση στην πρόληψη, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των έργων.