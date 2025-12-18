Κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται σε κεντρικούς δρόμους της Λευκωσίας λόγω της διαμαρτυρίας των αγροτικών διοργανώσεων και των μέτρων ασφαλείας που έχει λάβει η Αστυνομία. Ιδιαίτερα, πίσω από το ΓΣΠ, λόγω και του ότι οι αγρότες συγκεντρώθηκαν στον χώρο στάθμευσης στου σταδίου, πίσω από το γήπεδο παρατηρείται αυτή την ώρα αυξημένη τροχαία κίνηση.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που εξασφάλισε το philenews, η Αστυνομία έχει κλείσει την έξοδο από τον κυκλικό κόμβο πίσω από το ΓΣΠ, από τον Αγρότη προς τον πρώην Ορφανίδη, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να πρέπει να γυρίσουν πίσω και ως εκ τούτου να μην μπορούν να μεταβούν στον προορισμό τους.

Η πορεία της διαμαρτυρίας

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι διαμαρτυρόμενοι από όλες τις επαρχίες, θα συγκεντρωθούν στον χώρο στάθμευσης του Σταδίου ΓΣΠ και του καταστήματος «JUMBO» στη Λευκωσία. Γύρω στις 10.30π.μ. θα πορευθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα επιδώσουν ψήφισμα και ακολούθως θα μεταβούν στο Σπίτι της Ευρώπης, στην οδό Λόρδου Βύρωνος, όπου θα παραμείνουν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Κατά τη μετάβαση τους από τους χώρους συγκέντρωσης προς το Προεδρικό Μέγαρο, οι διαμαρτυρόμενοι χρησιμοποιούν τις λεωφόρους Ιωσήφ Χατζηισωήφ, Αθαλάσσας και Προεδρικού Μεγάρου. Αντίστοιχα, για τη μετάβαση τους στο Σπίτι της Ευρώπης, θα πορευθούν μέσω των λεωφόρων Δημοσθένη Σεβέρη και Λόρδου Βύρωνος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επηρεάζονται δρόμοι στο κέντρο της Λευκωσίας, ενώ στους υπεραστικούς δρόμους αναμένεται το πρωί της ίδιας μέρας, αυξημένη κίνηση αγροτικών οχημάτων προς Λευκωσία.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Αστυνομία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης, ενώ θα προβεί και σε ρυθμίσεις τροχαίας, για διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εκδήλωσης και παροχή διευκολύνσεων προς το κοινό. Για τον ίδιο σκοπό, μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται στις περιοχές διεξαγωγής της διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών, οι συμμετέχοντες καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.