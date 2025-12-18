Η προοπτική συγκρότησης ενός άξονα αποτροπής έναντι της διαρκώς ενισχυόμενης στρατιωτικής παρουσίας και ισχύος της Τουρκίας στη θάλασσα, στον αέρα και ευρύτερα στον γεωπολιτικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου ενδέχεται να βρίσκει θετική απήχηση σε πολιτικούς κύκλους και στις τρεις εμπλεκόμενες χώρες. Ωστόσο, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν έχει, μέχρι σήμερα, τεθεί επίσημα προς συζήτηση, ούτε έχει εξεταστεί σε επίπεδο σχεδιασμού η συγκρότηση οποιουδήποτε στρατιωτικού σχηματισμού ανέφερε στο philenews ο υπουργός Άμυνας κ. Βασίλης Πάλμας.

Μια τέτοια πρωτοβουλία θα συνιστούσε πρωτίστως μια μεγάλη πολιτική απόφαση από τις τρεις χώρες και όχι αποτέλεσμα διαβούλευσης μεταξύ στρατιωτικών. Όπως ανέφερε σχετικά ο κ. Πάλμας, πρόκειται για ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας, επισημαίνοντας ότι, επί του παρόντος, δεν είναι δυνατόν να προεξοφληθεί κατά πόσο ένας τέτοιος τριμερής σχηματισμός θα προχωρήσει και θα υλοποιηθεί στο μέλλον.

Όπως διευκρίνισε, οι σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας τόσο με την Ελλάδα όσο και με το Ισραήλ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Ανέφερε, μάλιστα, ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ισραήλ και τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, δεν τέθηκαν προς συζήτηση τα ζητήματα που αναφέρονται στα σχετικά δημοσιεύματα του ελλαδικού Τύπου.

Αμερικανοί στην Πάφο, Γάλλοι στο Μαρί

Όσον αφορά την αναβάθμιση της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί και της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, ο υπουργός Άμυνας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω».

Όπως μας ανέφερε, έχει ήδη ξεκινήσει η εκπόνηση των αρχιτεκτονικών και τεχνικών σχεδίων από αμερικανικής πλευράς, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης αναβάθμισης της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, διαδικασία που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ενίσχυσης των υποδομών και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς.

Σε ό,τι αφορά τη Ναυτική Βάση στο Μαρί, η απόφαση για την αναβάθμισή της έχει ουσιαστικά οριστικοποιηθεί μετά την υπογραφή της Στρατηγικής Διακήρυξης Κύπρου–Γαλλίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Πρόκειται για εξέλιξη ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας, η οποία ενισχύει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή, μέσω της δημιουργίας ναυτικής υποδομής με δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλων πολεμικών πλοίων. Σύμφωνα με αρμόδιες πληροφορίες, τα αρχιτεκτονικά και τεχνικά σχέδια αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2026, ενώ η έναρξη των πρώτων ουσιαστικών κατασκευαστικών εργασιών τοποθετείται χρονικά εντός του 2027.

Εξοπλισμοί από το αμερικανικό πλεόνασμα

Στην ακίδα του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ έχει μπει το αμερικανικό πλεόνασμα εξοπλισμών, από το οποίο θα μπορεί η Κύπρος να επιλέξει για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς. Όπως δήλωσε ο κ. Πάλμας, αναμένουμε νέα πρόσκληση από τους Αμερικανούς, ούτως ώστε να μεταβεί κυπριακό κλιμάκιο στις ΗΠΑ για να εξετάσουν από κοντά τα οπλικά συστήματα που ενδιαφέρουν την Εθνική Φρουρά. Όπως αναφέρθηκε, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η απόκτηση αμερικανικών τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) ή/και τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης (ΤΟΜΑ).

Σε σχέση με πληροφορίες που έκαναν λόγο για ενδεχόμενο εξοπλισμό της Εθνικής Φρουράς με οχήματα τύπου Bradley, διευκρινίστηκε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες που παρέχονται από την αμερικανική πλευρά και, εφόσον καταστεί εφικτό, θα υποβληθεί σχετικό αίτημα και για τον συγκεκριμένο τύπο τεθωρακισμένου οχήματος.

Στο συνολικό υπολογισμό πρέπει να συνυπολογιστούν το κόστος επισκευής και συντήρησης των εν λόγω συστημάτων, τα έξοδα μεταφοράς τους στην Κύπρο, καθώς και το σύνολο των απαιτήσεων υλικοτεχνικής υποστήριξης που συνεπάγεται η ένταξή τους σε επιχειρησιακή χρήση, ώστε η οποιαδήποτε συναλλαγή να κριθεί οικονομικά αποδοτική και μακροπρόθεσμα βιώσιμη.