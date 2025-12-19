Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα το Σάββατο, τα οποία είναι πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους. Την Κυριακή και τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακά μικρή πτώση.