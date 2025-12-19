Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για εντοπισμό των δραστών της χθεσινής επίθεσης με κροτίδες στην οικία του εικαστικού Γιώργου Γαβριήλ στην Κοκκινοτριμιθιά, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στο στόχαστρο για τα έργα του που εκτέθηκαν σε γκαλερί στην Πάφο.

Ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας που έχουν στα χέρια τους κατάθεση από τον ζωγράφο για το τι άκουσε και αντιλήφθηκε, αναζητούν μοτοσικλέτα, οι επιβάτες της οποίες άναψαν και πέταξαν τις δύο κροτίδες έξω από την οικία του. Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του, όχι μόνο διαδικτυακά. Την ώρα της έκρηξης, ο Γαβριήλ βρισκόταν στην οικία του μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά τους, γεγονός που τους προκάλεσε και προς στιγμή τρόμο. Από την έκρηξη ευτυχώς ουδείς τραυματίστηκε.

Η επίθεση εναντίον της οικίας του ζωγράφου, στην Κοκκινοτριμιθιά, σημειώθηκε γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα και σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες χρησιμοποίησαν δυο χάρτινες εργοστασιακές κροτίδες, οι οποίες περιείχαν πυροτεχνική σύνθεση, που περιείχε εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος.

Όπως εκτιμάται, οι δράστες δεν ήθελαν να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές αλλά προφανώς πρόθεσή τους ήταν να εκφοβίσουν τον ζωγράφο για τα έργα του. Αυτό φαίνεται και από το υλικό που χρησιμοποίησαν, αφού πρόκειται για κροτίδες που χρησιμοποιούν νεαρά πρόσωπα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Εξ’ ου και από την έκρηξη δεν σχηματίστηκε καν μικρός κρατήρας.

Η Αστυνομία δεν αποκλείει οι δράστες να είναι δύο και τώρα αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό καμερών που ενδεχομένως να κατέγραψαν την κίνηση της μοτοσικλέτας είτε εντός της κοινότητας Κοκκινοτριμιθιάς είτε πλησίον της οικίας του ζωγράφου.

Σημειώνεται ότι από τη σκηνή πυροτεχνουργοί παρέλαβαν ορισμένα τεκμήρια για εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί ποιος εισάγει τις συγκεκριμένες κροτίδες, παρόλο που παρόμοιες κυκλοφορούν κατά χιλιάδες μεταξύ νεαρών. Επίσης, η Αστυνομία λαμβάνει προληπτικά μέτρα μετά και το συμβάν, με περιπολίες και άλλες ενέργειες.