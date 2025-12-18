Επίθεση με εκρηκτικά εναντίον της οικίας του καταγγέλλει ο εικαστικός Γιώργος Γαβριήλ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ιστοσελίδα Dialogos, η επίθεση έγινε με εκρηκτικά την ώρα που βρισκόταν εντός της οικίας αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του.

Όπως ο ίδιος ανέφερε, το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης και προκλήθηκαν ζημιές στο μπαλκόνι, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Αρχικά ακούστηκαν δύο μοτοσικλέτες και ακολούθησαν οι εκρήξεις.

«Βρισκόμουν στον κάτω όροφο του σπιτιού όταν άκουσα τις εκρήξεις. Τρομοκρατήθηκα κι αμέσως έτρεξα να δω αν έπαθε κάποιος κάτι ευτυχώς όλοι ήταν καλά. Δεν έχω λόγια, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει», δήλωσε ο ζωγράφος.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και μέλη της διεξάγουν έρευνες στο σημείο.

Περισσότερα σε λίγο…