Δεν λαμβάνει μισθό, ως λειτουργός του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, ο καταδικασθέντας για πλαστά έγγραφα, τέως Επίτροπος Γιάννης Γιαννάκη, σύμφωνα με δηλώσεις της προέδρου του, Κωνσταντίνα Αχιλλέως.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι, ο κ. Γιαννάκη «έχει σταματήσει να πληρώνεται ως λειτουργός, όμως ακόμη βρίσκεται στο οργανόγραμμα μας ως λειτουργός. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία και έχουμε ζητήσει νομική γνωμάτευση», είπε.

Ερωτηθείσα αν έπρεπε ο κ. Γιαννάκη να διαγραφεί αυτόματα από το οργανόγραμμα του οργανισμού, η κ. Αχιλλέως απάντησε: «Δυστυχώς ή ευτυχώς όχι. Βρίσκεται στη θέση που κατείχε προηγουμένως. Περιμέναμε από το Δικαστήριο να ολοκληρώσει τα πρακτικά, για να μπορέσει να τα πάρει ο δικηγόρος μας για να βγάλει τη δική του γνωμάτευση. Τα πρακτικά έχουν ολοκληρωθεί την Παρασκευή και θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα.

Σε ερώτηση, αν υπάρχει περίπτωση ο κ. Γιαννάκης να επιστρέψει μετά την αποφυλάκιση του στα καθήκοντα του, η πρόεδρος του Οργανισμού, απάντησε «όχι, βρίσκεται σε πειθαρχική διαδικασία, άρα μέσα σε ένα μήνα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία», εννοώντας ότι ο κ. Γιαννάκη θα διαγραφεί από το οργανόγραμμα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, πριν την αποφυλάκιση του.