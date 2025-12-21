Με επιστολές της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, οι οποίες κοινοποιούνται σε όλες τις συναρμόδιες αρχές και επιτροπές, ζητείται η προστασία της γεωργικής γης, του περιβάλλοντος και του τοπίου στην περιοχή των Τρούλλων Λάρνακας. Η Μονή απαιτεί την άμεση έκδοση γνωστοποίησης άρνησης χορήγησης πολεοδομικής άδειας για ένα προτεινόμενο φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος 11.67 MW, με δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας 6 MW/12MWh, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί αρνητική Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) και Γνωμοδότηση Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) από την Περιβαλλοντική Αρχή.

Το επίμαχο έργο, ιδιοκτησίας της εταιρείας Greenfin Energies Ltd, αφορά την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου σε 130.000 τ.μ. κρατικής χαλίτικης γης γεωργοκτηνοτροφικής χρήσης, εντός Πολεοδομικής Ζώνης Γ3, στην κοινότητα Τρούλλοι της επαρχίας Λάρνακας.

Τα τεμάχια γειτνιάζουν με την περιοχή Natura 2000 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Περιοχή Κόσιης-Παλλουρόκαμπου, εφάπτονται με τη Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου και βρίσκονται στην είσοδο της κοινότητας.

Η Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου καλεί τον Υπουργό Εσωτερικών να διασφαλίσει τη νομιμότητα και να απορρίψει το έργο

Η γη χαρακτηρίζεται ως γεωργική γη υψηλής φυσικής αξίας και καλλιεργείται με εποχικές καλλιέργειες σιτηρών από γεωργοκτηνοτρόφους, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην ακριτική κοινότητα Τρούλλων.

Η Μονή υπογραμμίζει πως στα πλαίσια εξέτασης του προτεινόμενου έργου έχει υποβληθεί σειρά ενστάσεων από συναρμόδιες αρχές και ενδιαφερόμενους φορείς, ενώ παράλληλα έχει εκδοθεί αρνητική Έκθεση ΕΟΑ και αρνητική Γνωμοδότηση ΕΠΕ από την Περιβαλλοντική Αρχή:

Κοινοτικό Συμβούλιο Τρούλλων: Με επιστολή ημερομηνίας 5/4/2023 εξέφρασε ένσταση, τονίζοντας ότι η γη πρέπει να παραμείνει στους γεωργοκτηνοτρόφους και πως το έργο βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το καθορισμένο όριο ανάπτυξης και θα επηρεάσει δυσμενώς το ημιφυσικό αγροτικό τοπίο που περιβάλλει την κοινότητα.

Τμήμα Γεωργίας: Με επιστολή ημερομηνίας 28/4/2023, εξέφρασε ένσταση, καθώς τα τεμάχια κρατικής χαλίτικης γης εμπίπτουν εντός πολεοδομικής ζώνης γεωργικής χρήσης Γ3, είναι μέτριας γονιμότητας και αξιοποιούνται για καλλιέργειες σιτηρών.

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων: Με επιστολή ημερομηνίας 31/5/2023 εξέφρασε επιφυλάξεις λόγω διέλευσης εγγεγραμμένου υδατορέματος (απαιτείται ζώνη προστασίας 5 μ. εκατέρωθεν) και αγωγών υδροδότησης (πόσιμου και αρδευτικού), συμπεριλαμβανομένου αγωγού πόσιμου νερού που τροφοδοτεί τη Μονή και Φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς.

Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου: Με σχετική επιστολή και σημείωμα θέσεων ημερομηνίας 24/10/2023, καθώς και επιστολές 19/11/2025 και 5/12/2025, εξέφρασε ένσταση, λόγω της πρόκλησης σημαντικών και αρνητικών επιπτώσεων στους στόχους διατήρησης και στην ακεραιότητα της ΖΕΠ Περιοχή Κόσιης-Παλλουρόκαμπου, καθώς και του δυσμενούς επηρεασμού του εδάφους, της γεωργικής γης, του αγροτικού τοπίου και της χρήσης γης.

Τμήμα Περιβάλλοντος: Το σημαντικότερο είναι ότι η Περιβαλλοντική Αρχή απέρριψε το προτεινόμενο έργο με αρνητική Έκθεση ΕΟΑ που εκδόθηκε στις 20/2/2025. Μετά από ομόφωνη εισήγηση των μελών της Ad-hoc Επιτροπής για την ΕΟΑ και λαμβάνοντας υπόψη σειρά επιστολών της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, ημερομηνίας 5/3/2023, 21/10/2024 και 21/1/2025, η Περιβαλλοντική Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το έργο «αναμένεται να έχει σημαντικές μη αναστρέψιμες αρνητικές επιπτώσεις στη ΖΕΠ, κυρίως λόγω όχλησης συγκεκριμένων ειδών καθορισμού. Λαμβάνοντας υπόψη και τις σημαντικές αθροιστικές και σωρευτικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου και των υφιστάμενων έργων στα προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής, δεν μπορεί να προχωρήσει η κατασκευή του προτεινόμενου έργου». Περαιτέρω, το Τμήμα Περιβάλλοντος εξέδωσε αρνητική Γνωμοδότηση στις 9/5/2025, σύμφωνα με την οποία διαπίστωσε ότι το έργο «δύναται να προκαλέσει σοβαρές αρνητικές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και ιδιαίτερα στα προστατευόμενα είδη πτηνοπανίδας», τονίζοντας πως οι επιπτώσεις δεν μπορούν να εξαλειφθούν με μέτρα μετριασμού.

Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται εντός περιοχής φωλεοποίησης και ενεργής χωροκράτειας προστατευόμενου είδους αρπακτικού πτηνού, το οποίο αποτελεί είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ Περιοχή Κόσιης-Παλλουρόκαμπου

Επιπλέον, τονίζεται ότι το προτεινόμενο έργο βρίσκεται εντός περιοχής φωλεοποίησης και ενεργής χωροκράτειας προστατευόμενου είδους αρπακτικού πτηνού, το οποίο αποτελεί είδος χαρακτηρισμού της ΖΕΠ Περιοχή Κόσιης-Παλλουρόκαμπου, ενώ παράλληλα στο τεμάχιο εντοπίζονται εγγεγραμμένο υδατόρεμα, υποδομές υδροδότησης και αιωνόβια ελαιόδεντρα.

Το κεντρικό σημείο της επιστολής της Μονής είναι η εξάμηνη καθυστέρηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να εκδώσει γνωστοποίηση άρνησης χορήγησης πολεοδομικής άδειας, παρά την έκδοση αρνητικής Γνωμοδότησης από το Τμήμα Περιβάλλοντος τον Μάϊο 2025.

Σύμφωνα με την απαντητική επιστολή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ημερομηνίας 28/11/2025, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι «οι αιτητές προέβησαν σε παραστάσεις στο Τμήμα Περιβάλλοντος» και ενημέρωσαν ότι θα υποβάλουν τροποποιημένα σχέδια.

Η Μονή χαρακτηρίζει αυτή τη διαδικασία ως «πρωτάκουστη και ασύμβατη με τη νενομισμένη διαδικασία», εκφράζοντας τη λύπη της που η ίδια η Περιβαλλοντική Αρχή ζήτησε από την Πολεοδομική Αρχή να αναμένει. Σύμφωνα με τη Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου, «η διαδικασία αυτή είναι λανθασμένη» και «συντρέχουν όλοι οι περιβαλλοντικοί και πολεοδομικοί λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την απόρριψη της αίτησης».

Η Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου καλεί τον Υπουργό Εσωτερικών να παρέμβει άμεσα, ζητώντας να εκδοθεί η γνωστοποίηση άρνησης χορήγησης πολεοδομικής άδειας «χωρίς να ληφθούν υπόψη οι όποιες εξωθεσμικές παραστάσεις», επισημαίνοντας τη μη συμμόρφωση του προτεινόμενου έργου με τις πρόνοιες της ισχύουσας Δήλωσης Πολιτικής για την Ύπαιθρο, της Γνωμάτευσης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την χωροθέτηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο 2022, της Εντολής για το χωροθετικό πλαίσιο έργων ΑΠΕ που εκδόθηκε τον Ιούνιο 2024 και της νέας πολιτικής απαγόρευσης της εκμίσθωσης κρατικής χαλίτικης γης για εγκατάσταση έργων ΑΠΕ που ισχύει από τον Μάιο 2023.