Το “επαρχιακό δικαστήριο” στο κατεχόμενο Τρίκωμο αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα την απόφασή του σε σχέση με την Ελληνοκύπρια που κατηγορείται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής.

Κατά την προηγούμενη “δικάσιμο”, την περασμένη εβδομάδα, η «εισαγγελία» κατέθεσε φάκελο αναστολής της δίωξης εναντίον του άντρα κατηγορούμενου για την ίδια υπόθεση, και κατόπιν της εξέλιξης αυτής, ο «δικαστής» διέταξε την άμεση απελευθέρωσή του.

Ακολούθως, η υπεράσπιση ενημέρωσε το «δικαστήριο» πως η δεύτερη κατηγορούμενη αποδέχεται τις κατηγορίες που της έχουν προσαφθεί. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν στη διαδικασία, η εν λόγω κατηγορούμενη διατηρεί περιουσία στα κατεχόμενα, την οποία κληρονόμησε από τον πατέρα της. Η «κατηγορούσα αρχή» παρουσίασε το ιστορικό των υποθέσεων.

Όπως μεταδόθηκε από τα κατεχόμενα, ο άνδρας, για τον οποίο αποφασίστηκε αναστολή της δίωξης του, παρέμεινε στα κατεχόμενα αναμένοντας το αποτέλεσμα της «δίκης» σχετικά με την τύχη της δεύτερης κατηγορούμενης.

ΚΥΠΕ