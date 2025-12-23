Το δρόμο της διερεύνησης για το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων πήραν οι τρεις υποθέσεις που διαβιβάστηκαν πρόσφατα στη Νομική Υπηρεσία από τον Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Εξηγήσεις για την πορεία των υποθέσεων αυτών έδωσε σήμερα ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το ποιες ενέργειες γίνονται γύρω από τις υποθέσεις αυτές που συγκεντρώνουν το δημόσιο ενδιαφέρον.

Όπως ανέφερε, οι τρεις έρευνες, οι οποίες έχουν έρθει στο Γραφείο μας και οι οποίες αφορούν σε διάφορα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς έχουν ή πρόκειται να τύχουν χειρισμού ως ακολούθως:

Η πρώτη, η οποία αφορά σε πολιτικό πρόσωπο, (σ.σ. Μαρίνο Σιζόπουλο) αφότου μελετήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία, στάλθηκε στην Αστυνομία για διεξαγωγή συγκεκριμένων ερευνών σε σχέση με τα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς, τα οποία κλήθηκε η Αστυνομία να αξιολογήσει, για να δει κατά πόσον προσθέτουν σε ήδη προηγούμενο έργο, το οποίο είχαν κάνει στην ίδια υπόθεση. Αναμένουμε το προϊόν της ανακριτικής αυτής διαδικασίας, για να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα.

Όσον αφορά στη δεύτερη υπόθεση που αφορά λειτουργό του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, (σ.σ. Κωνσταντίνο Παρμακλή) αφού μελετήθηκε από λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας, το πόρισμα στάλθηκε πριν από το τέλος Νοεμβρίου στην Αστυνομία με οδηγίες να γίνει ανάκριση με βάση τα ευρήματα των ερευνητών της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Η τρίτη υπόθεση, η οποία αφορά στο θέμα της Τριμίκληνης, αν και μόλις χθες ήρθε στη Νομική Υπηρεσία, η πρόθεσή μας είναι να την αποστείλουμε το συντομότερο στην Αστυνομία, εντός των ημερών, για να διαπιστώσει κατά πόσον τα ευρήματα των λειτουργών της Αρχής κατά της Διαφθοράς προσθέτουν κάτι και σε ποιους τομείς ή και νέους τομείς διερεύνησης από την ήδη υφιστάμενη έρευνα, η οποία εδώ και καιρό γίνεται από την Αστυνομία για το θέμα της ανάπτυξης εκεί στην περιοχή. Δεδομένου του ότι τρέχει ήδη η έρευνα εκείνη, θα συμπληρωθεί με τα στοιχεία που έχουν πάρει από την Αρχή κατά της Διαφθοράς και θα συνεχίσουν οι έρευνες με ενδεχόμενο ευρύτερο φάσμα, αν αυτό δικαιολογείται από τα ευρήματα της Αρχής.

Εκείνο που θέλω να διευκρινίσω, τόνισε ο κ. Σαββίδης, είναι ότι όλες οι έρευνες θα γίνουν κάτω από την καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας. Άρα, ουσιαστικά έχουμε χειριστεί πλήρως τις τρεις υποθέσεις που έχουν έρθει κοντά μας και, πέρα από το να αποσταλεί η τελευταία, δεν εκκρεμεί οτιδήποτε στη Νομική Υπηρεσία.