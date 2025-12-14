Θυμάστε πριν μερικές μέρες, που ήταν η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς, ότι η στήλη έθιξε την αναποτελεσματικότητα των θεσμών; Και ότι εκείνοι οι οποίοι αποφάσισαν τη δημιουργία της Αρχής κατά της Διαφθοράς, σκοπίμως ή μη, έκαναν μια τρύπα στο νερό; Διότι από την στιγμή κατά την οποία δεν έχει ανακριτική εξουσία και δεν δικαιούται να στέλνει υποθέσεις απευθείας στο δικαστήριο, η αξία της, εν πολλοίς, ελαχιστοποιείται.

Θυμάστε ακόμη πόσες φορές έχουμε επισημάνει ότι το γεγονός πως οι διαδικασίες της Νομικής Υπηρεσίας και των δικαστηρίων είναι εξαιρετικά χρονοβόρες, οδηγούν στην απώλεια της αξιοπιστίας τους; Πλήττουν κατ’ αυτό τον τρόπο την απονομή της δικαιοσύνης. Γεννούν, παράλληλα, μεγάλες αμφιβολίες στην κοινωνία.

Τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του βουλευτή και τέως προέδρου της ΕΔΕΚ Μαρίνου Σιζόπουλου. Πέρασαν τρεις ολόκληροι μήνες από την ημέρα που η Αρχή κατά της Διαφθοράς ανακοίνωσε το πόρισμά της. Σύμφωνα με αυτό, υπάρχει ενδεχόμενη παράβαση για τα ποινικά αδικήματα απάτης, πλαστογραφίας και καταρτισμού πλαστού εγγράφου, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και συνωμοσίας για καταδολίευση.

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος υπενθυμίζουμε ότι αμφισβήτησε το πόρισμα. Από την στιγμή που τα χέρια της Αρχής ήταν δεμένα, η ευθύνη πέρασε στη Νομική Υπηρεσία. Καλείται να αποφασίσει αν υπάρχουν ποινικά αδικήματα και αν θα παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο. Για να γίνει κάτι τέτοιο, βεβαίως, και να μπορέσει να κατηγορηθεί ο Σιζόπουλος, πρέπει να αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας την άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

Υπενθυμίζουμε σε αδρές γραμμές τα ευρήματα στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Κατέληξε μέσα από την έρευνά της, ότι ο Σιζόπουλος και άλλοι τρεις αξιωματούχοι εταιρειών–μετόχων της ΤΑΧΑΝ, υπέγραψαν και υπέβαλαν σε τράπεζα συμβόλαιο πώλησης των μετοχών της εταιρείας TAXAN, ημερομηνίας 17/10/2017, με ψευδές τίμημα (€1.600.000), αποκρύπτοντας το πραγματικό τίμημα (€2.025.000), το οποίο είχε καταγραφεί σε προγενέστερο συμβόλαιο ημερομηνίας 4/10/2017.

Με αυτό τον τρόπο επωφελήθηκαν ποσό €956.900, το οποίο τους διέγραψε η τράπεζα ώστε να εξασφαλίσει το αρχικό ποσό δανείου το οποίο παρέμενε μη εξυπηρετούμενο. Φυσικά η τράπεζα κατάγγειλε πως αν γνώριζε το πραγματικό ποσό (€2.025.000) πώλησης, δεν θα διέγραφε τους τόκους.

Αξίζει να θυμηθούμε τι έλεγε ο κ. Σιζόπουλος όταν πρωτοείδε το φως της δημοσιότητας η καταγγελία. Τον Φεβράρη του 2021, λοιπόν, έλεγε στη Βουλή: «Επειδή υπήρξε μια προσωπική ευαισθησία τον τελευταίο καιρό για δήθεν διαγραφή ενός υπέρογκου ποσού από δάνεια εταιρείας, της οποίας είχα συμφέροντα… Γι΄ αυτό κύριε πρόεδρε, θέλω αυτό το θέμα ξεκάθαρα, το συντομότερο δυνατόν, με διαφάνεια να συζητηθεί για να καταρριφθούν όλες αυτές οι επιλεκτικές ευαισθησίες που υπάρχουν από κάποιους».

Και πρόσθετε: «Από εκεί και πέρα έχω να δηλώσω ότι ούτε διαγραφή δανείου είχα, ούτε δάνειο έχω, ούτε χρήματα στο εξωτερικό έβγαλα, ούτε έτυχα οποιασδήποτε ευνοϊκής μεταχείρισης από τον τραπεζικό τομέα. Κι αυτά όλα είναι ανοιχτά γιατί πιθανόν να είμαι ένας από τους λίγους που μέχρι στιγμής έχω υποστεί τρεις συστηματικούς ελέγχους από τον φόρο εισοδήματος για τα θέματα κατάστασης κεφαλαίων. Γι΄ αυτό δεν έχω να κρύψω τίποτα».

Σε δημόσιες δηλώσεις του, μάλιστα, το έκανε ακόμη πιο ηχηρό. Στις 3-2-2021, στο Ωμέγα δήλωνε: «Το 1.600.000 ήταν το δάνειο, το οποίο πληρώθηκε κανονικά. Στο θέμα του δανείου δεν υπήρχε ούτε ένα ευρώ μείωση». Κατόπιν νέου ερωτήματος για το ποσό των €956.900 το οποίο είχε διαγραφεί από την τράπεζα, ανέφερε: «Αυτές ήταν οι υπερχρεώσεις, τις οποίες η τράπεζα από το 2014 είχε ουσιαστικά επιβαρύνει το συγκεκριμένο δάνειο, όπου στις διαβουλεύσεις που έγιναν μεταξύ των μετόχων της εταιρείας και της τράπεζας, η τράπεζα αποφάσισε, αποδέχτηκε, να αφαιρέσει όλες τις υπερχρεώσεις και να πληρωθεί το σύνολο του δανείου. Κι αυτό έγινε. Και μάλιστα τοις μετρητοίς. Η τράπεζα στην ουσία ήταν κερδισμένη».

Έλα, όμως, που η Αρχή κατά της Διαφθοράς ανακάλυψε άλλα πράγματα. Το δάνειο ήταν μη εξυπηρετούμενο. Στην τράπεζα καταχωρήθηκε πλαστό συμβόλαιο που απέκρυπτε το πραγματικό ποσό πώλησης. Και, όλως τυχαίως, κάλυπτε μόνο το αρχικό ποσό του δανείου, με αποτέλεσμα η τράπεζα, προκειμένου να εξασφαλίσει εκείνο το κεφάλαιο, χάρισε τη διαφορά μεταξύ του πραγματικού ποσού πώλησης των μετοχών της εταιρείας και του πλαστού ποσού. Που και πάλι, όλως τυχαίως, αντιστοιχούσε στο ποσό των τόκων που τελικά χαρίστηκαν.

Η στήλη ξεκαθαρίζει πως σέβεται απολύτως την αθωότητα του κ. Σιζόπουλου μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Η αθωότητα ή μη, όμως, θα αποδειχτεί μόνο στο δικαστήριο και πουθενά αλλού. Μάλιστα, θεωρούμε πως ο ίδιος έπρεπε να ήταν ο πρώτος που θα ζητούσε άρση της ασυλίας για να δικαιωθεί πανηγυρικά, αν πιστεύει στην αθωότητά του.

Αυτή την στιγμή, όμως, όλο το βάρος της ευθύνης βρίσκεται στους ώμους του Γενικού Εισαγγελέα (ή μήπως του Βοηθού;). Και δυστυχώς, έχει ήδη βρεθεί στο στόχαστρο. Για τον απλούστατο λόγο ότι έχουν παρέλθει τρεις ολόκληροι μήνες από την ανακοίνωση του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Και ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί τι θα πράξει η Νομική Υπηρεσία.

Μετά κάνουν παράπονα γιατί η κοινωνία τους αμφισβητεί…