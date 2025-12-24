Αυξανόμενη χρήση προϊόντων καπνού, καθώς και ηλεκτρονικών τσιγάρων εντός σχολείων, διαπιστώνει το υπουργείο Παιδείας, το οποίο διά των επικεφαλής των διευθύνσεών του απευθύνεται στα σχολεία και κρούει τον κώδωνα. Δηλώνει ότι η αυξανόμενη χρήση των προϊόντων αυτών και του ατμίσματος μέσα στα σχολεία είναι πλέον ανησυχητική και αφορά τόσο τους μαθητές, όσο και το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Σημειώνεται ακόμη, πως το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία. Στην εγκύκλιο του το Υπουργείο υπενθυμίζει στα σχολεία ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

α) Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους κλειστούς και ανοικτούς χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,

β) η απαγόρευση ισχύει για κάθε πρόσωπο που βρίσκεται εντός των ορίων του σχολικού χώρου,

γ) εκπαιδευτικός που καπνίζει σε ανοικτό ή κλειστό χώρο του σχολείου έχει την ευθύνη που του υποβάλλει το άρθρο 11(1) και τις ποινές του άρθρου 11(6), δηλαδή χρηματικό πρόστιμο μέχρι €2.000 σε περίπτωση καταδίκης ή διοικητικό πρόστιμο μέχρι €850 από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 22) ή €85 εξώδικο, σύμφωνα με τον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Τροποποιητικό Νόμο του 2017,

δ) εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί όπως ορίζονται στη νομοθεσία (π.χ. Αστυνομία, Υγειονομικοί Λειτουργοί υπουργείου Υγείας ή Δήμου) μπορούν να εκδώσουν εξώδικο, να εισηγηθούν τη λήψη δικαστικών μέτρων ή να εισηγηθούν την επιβολή διοικητικού προστίμου και

ε) ο διευθυντής του σχολείου, ως το πρόσωπο που έχει υπό την ευθύνη του τον χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος, και στον οποίο διαπιστώνεται παράβαση των υπό αναφορά διατάξεων θεωρείται υπεύθυνο για την παράβαση αυτή και φέρει την ευθύνη που του υποβάλλουν τα σχετικά άρθρα και τις ίδιες πιο πάνω ποινές, εκτός αν αποδείξει ότι έλαβε όλα τα απαιτούμενα μέτρα για αποτροπή.

«Τα προϊόντα καπνού και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα περιέχουν νικοτίνη, η οποία είναι ιδιαίτερα εθιστική και επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη του εγκεφάλου στα παιδιά εφηβικής ηλικίας. Το δε άτμισμα δεν είναι ακίνδυνο καθώς πρόσφατες μελέτες καταγράφουν σημαντικούς αναπνευστικούς και καρδιαγγειακούς κινδύνους. Η δε παθητική έκθεση σε καπνό ή ατμό παραμένει επικίνδυνη, ιδίως για παιδιά και εφήβους», τονίζει το υπουργείο Παιδείας εφιστώντας την προσοχή των διευθυντών των σχολείων όλων των βαθμίδων στην αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας.