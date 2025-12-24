Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στο εξωτερικό θα περάσουν φέτος αρκετοί Κύπριοι, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για ταξίδια εκτός Κύπρου κατά την εορταστική περίοδο.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο γεγονός ότι πλέον αναδεικνύονται νέοι χριστουγεννιάτικοι προορισμοί, ενώ παράλληλα διατηρούν τη δυναμική τους και οι παραδοσιακές αγορές για χειμερινά ταξίδια.

Στο philenews μίλησε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Αντώνης Ορθοδόξου, ο οποίος ανέφερε ότι η αγορά κινήθηκε πάρα πολύ καλά. «Σχεδόν όλα τα πακέτα διακοπών έχουν πωληθεί», σημείωσε.

Συμπλήρωσε ότι οι περισσότεροι επιλέγουν την Ελλάδα, με την ιδιαιτερότητα ότι φέτος δεν περιορίζονται μόνο στην Αθήνα. «Θεσσαλονίκη, Αράχωβα και Βόλος βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των πολιτών», ανέφερε.

Ο κ. Ορθοδόξου τόνισε ότι αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για διακοπές στη Βιέννη, την Πράγα, τη Βουδαπέστη και το Λονδίνο. «Η Γερμανία και συγκεκριμένα το Μόναχο συγκαταλέγονται επίσης στις φετινές επιλογές όσων επιθυμούν να περάσουν τις γιορτές εκτός Κύπρου», είπε.

Ως χώρα-έκπληξη στις επιλογές των πολιτών χαρακτήρισε την Πολωνία. Όπως ανέφερε, «από το καλοκαίρι βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις και αυτό συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια των γιορτών. Την επέλεξε περισσότερος κόσμος απ’ ό,τι αναμέναμε».

Εξήγησε ότι κατά την εορταστική περίοδο οι περισσότεροι επιλέγουν την αγορά οργανωμένου πακέτου από ταξιδιωτικό γραφείο. «Λόγω των αυξημένων τιμών των ξενοδοχείων, το πακέτο συμφέρει οικονομικά», σημείωσε.

Συμπλήρωσε ότι διατίθενται διάφορα πακέτα διακοπών:

το πρώτο αφορά το διάστημα από 23 έως 26 Δεκεμβρίου,

ακολουθεί το πακέτο από 24 έως 28 Δεκεμβρίου,

ενώ υπάρχει και η επιλογή από 27 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου.

Επισήμανε ότι οι τιμές είναι αυξημένες σε σχέση με πέρσι, προσθέτοντας ότι το πιο οικονομικό πακέτο ξεκινά από τα 750 ευρώ ανά άτομο. «Οι τιμές αυξάνονται ανάλογα με τις επιλογές», ανέφερε.

Τέλος, σημείωσε ότι οι πολίτες καλό είναι να μην ταξιδεύουν μόνο με την ταυτότητά τους. «Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού μπορεί να χρειαστεί και το διαβατήριό σας», κατέληξε.