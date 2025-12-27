Τετραπλασιάστηκαν οι ποσότητες ναρκωτικών που εντοπίστηκαν φέτος σε σχέση με πριν τέσσερα χρόνια, ενώ αν υπολογίσει κάποιος τα ναρκωτικά που κατάσχεσε τα τελευταία πέντε χρόνια η ΥΚΑΝ, ξεπερνούν τους 2,5 τόνους!

Οι ποσότητες που ξεσκέπασε φέτος η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών που πολλές φορές συνεργάστηκε με το Τμήμα Τελωνείων, είναι πρωτοφανείς και έχουν ξεπεράσει τα 800 κιλά όσον αφορά την κάνναβη, η οποία είναι η πρώτη ουσία χρήσης στην Κύπρο. Αυτό που ξεχωρίζει φέτος από τις κατασχέσεις αν και σχετικά η ποσότητα είναι μικρή, είναι τα χάπια captagon. Για πρώτη φορά στη χώρα μας εντοπίζονται τέτοιου είδους ναρκωτικά, τα λεγόμενα “χάπια των τζιχαντιστών”.

Η ΥΚΑΝ είχε προειδοποιηθεί στα μισά του 2025 για την κυκλοφορία αυτών των ναρκωτικών που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται από τζιχαντιστές, αφού πρόκειται για χημικό σκεύασμα τα οποίο εκτός από ενέργεια (μπορεί να μην κοιμηθείς για αρκετά 24ωρα) αναστέλλει τις άμυνες του χρήστη με αποτέλεσμα να μην έχει επαρκή αντίληψη για αυτά που κάνει. Η Υπηρεσία Καταπολέμησης εντόπισε φέτος 68.50 δισκία captagon σε τρεις περιπτώσεις, δυο στη Λεμεσό και μια στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΚΑΝ, φέτος κατασχέθηκαν 815 κιλά και 193 γραμμάρια κάνναβης σε σύγκριση με 616 κιλά και 957γρ. πέρσι. Εντοπίστηκαν, επίσης, 2.350γρ. ρητίνη κάνναβη πέρσι και 1.616γρ. φέτος. Μικρή μείωση παρατηρήθηκε το 2025 στις ποσότητες κοκαΐνης, αφού πέρσι εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 52 κιλά 122γρ. ενώ φέτος ανήλθαν στα 49 κιλά και 595γρ. Αύξηση σημειώθηκε και στις ποσότητες έκστασι οι οποίες εντοπίστηκαν φέτος, αφού η ΥΚΑΝ προχώρησε στην κατάσχεση 1.269γρ. σε σύγκριση με 544γρ. πέρσι.

Επίσης, η Υπηρεσία εντόπισε: 122 χαρτάκια εμποτισμένα με LSD, 74γρ. καθώς και 5 δισκία αμφεταμίνης και 6 κιλά και 414γρ. μεταμφεταμίνη. Αυτό που δείχνουν τα στοιχεία των τελευταίων ετών, οι χρήστες έχουν αποστραφεί την ηρωίνη, η οποία θεωρείται από τα πλέον επικίνδυνα ναρκωτικά, αφού το 2025 εντοπίστηκαν μόλις 4,5γρ. ενώ τα προηγούμενα χρόνια ούτε ίχνος της.

Αυξημένες είναι και οι κατασχέσεις στις ουσίες ντόπινγκ αφού φέτος έχουν εντοπιστεί 701 δισκία, 330 φιαλίδια, 32 σύριγγες, 78 φιαλίδια και 10 μπουκαλάκια. Αύξηση παρατηρείται στα σκευάσματα τετραϋδροκανναβινόλη, αφού πέρσι εντοπίστηκαν 1,802 και φέτος 3,152, καθώς και 444 γρ. σε σχέση με 69 πέρσι.

Τρεις οι κύριες πύλες

Απευθυνθήκαμε στον διοικητή της ΥΚΑΝ, Χρήστο Ανδρέου, για τους παράγοντες που οφείλεται η αύξηση των ποσοτήτων ναρκωτικών που κατασχέθηκαν φέτος. Όπως ανέφερε στον «Φ» ο κ. Ανδρέου, οι επιχειρήσεις της ΥΚΑΝ είναι πλέον στοχευμένες, δηλαδή, γίνεται ανάλυση των δεδομένων, διαπιστώνονται ποιες είναι οι πύλες που μπαίνουν τα ναρκωτικά και όλο το βάρος των προσπαθειών πέφτει σ’ αυτές.

Αυτή τη στιγμή οι λαθρέμποροι επιχειρούν να μεταφέρουν τα ναρκωτικά μέσω τριών διόδων: Το αεροδρόμιο Λάρνακας, το λιμάνι Λεμεσού μέσω εμπορευματοκιβωτίων και τις εταιρείες μεταφοράς δεμάτων. Οι πύλες αυτές ήταν και στο παρελθόν στο κάδρο της ΥΚΑΝ, ωστόσο, τώρα φαίνεται να είναι οι πλέον δημοφιλείς στους εμπόρους, οι οποίοι, ειρήσθω εν παρόδω, δεν έχουν άμεση επαφή με τα ναρκωτικά και χρησιμοποιούν πρόσωπα άγνωστα στην ΥΚΑΝ ως βαποράκια για να μεταφέρουν τα ναρκωτικά στην Κύπρο.

Διοικητής ΥΚΑΝ: Πάνω από 1.000 υποθέσεις κάθε χρόνο

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΥΚΑΝ, Χρήστο Ανδρέου, η αύξηση των ποσοτήτων που εντοπίζει η Υπηρεσία σχετίζεται και με το γεγονός πως οι παράνομοι που ανήκουν σε κυκλώματα έχουν αλλάξει τακτική και επιχειρούν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες με τη μία αντί να φέρνουν μικρές ποσότητες πολλές φορές. Άλλοι λόγοι που συνέβαλαν στην αύξηση των ναρκωτικών που κατάσχονται είναι η συνεργασία με ξένες Υπηρεσίες, αλλά και η συμβολή του Τμήματος Τελωνείων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΚΑΝ, το 2021 κατασχέθηκαν 240 κιλά κάνναβης, το 2022, 348, το 2023, 544 κιλά κάνναβης, το 2024, 617 κιλά και φέτος, 805 κιλά κάνναβης. Όσον αφορά στην κοκαΐνη, το 2023 κατασχέθηκαν 24 κιλά και 691γρ., το 2024, 54 κιλά και 122γρ. και φέτος, 20 κιλά και 651γρ. Για την έκστασι, το ’23 εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1.753 δισκία, το ’24 άλλα 696 και φέτος 23 δισκία. Για την ουσία THC ή τετραϋδροκανναβινόλη, τα στοιχεία δείχνουν ότι το ’23 εντοπίστηκαν 5.093 συσκευασίες, το ’24 1.802 και το ’25 άλλες 2.034 συσκευασίες.

Χαρακτηριστικό είναι πως στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΥΚΑΝ με το Τμήμα Τελωνείων, μόνο στο αεροδρόμιο Λάρνακας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, περίπου 200 κιλά κάνναβης.

Αναφορικά με τις υποθέσεις που διερευνά κάθε χρόνο η ΥΚΑΝ, αυτές κυμαίνονται λίγο πάνω από χίλιες, γεγονός που δείχνει τη μεγάλη εξάπλωση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών.

Ο άλλος ρόλος της ΥΚΑΝ

Ένας σημαντικός ρόλος της ΥΚΑΝ είναι η κοινωνική υπηρεσία της, η οποία λειτουργεί ως ο μεγαλύτερος φορέας παραπομπής ουσιοεξαρτώμενων σε κρατικά θεραπευτικά κέντρα και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Όπως εξήγησε ο κ. Ανδρέου, η Υπηρεσία έχει βραβευτεί από την ΟΕΒ με το βραβείο καινοτομίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ναρκωτικά τη θεωρεί ως την πρώτη κατασταλτική Υπηρεσία που έχει και κοινωνικό ρόλο. Η ΥΚΑΝ στη βάση πρωτοκόλλου συνεργασίας με άλλες Υπηρεσίες, προτείνει σε άτομα 14 – 24χρονών, που συλλαμβάνονται για χρήση όχι για εμπορία, να παρακολουθήσουν θεραπευτικά προγράμματα αντί να οδηγηθούν στο Δικαστήριο.

Φέτος, οι λειτουργοί κοινωνικής παρέμβασης της ΥΚΑN είχαν συναντήσεις με 290 άτομα (197 εξυπηρετούμενους/ χρήστες ουσιών εξάρτησης και 93 άτομα από το οικογενειακό/ υποστηρικτικό τους περιβάλλον). Από αυτούς, οι περισσότερες παραπομπές έγιναν στη Λεμεσό, ακολουθεί η Λευκωσία, η Πάφος, η Λάρνακα και η Αμμόχωστος. Ένα πρόσωπο παραπέμφθηκε για θεραπεία στην επαρχία Μόρφου.

Παράλληλα, το Γραφείο Πρόληψης της ΥΚΑΝ αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και επικεντρωμένης πρόληψης κυρίως στην Εθνική Φρουρά και σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ποσότητες ίσες με 2,2 εκατ. δόσεις

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρέου τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν φέτος αντιστοιχούν με εκατομμύρια δόσεις. Ο ίδιος απέφυγε να αναφέρει την αξία τους στη μαύρη αγορά, ωστόσο, τόνισε πως η κάνναβη που κατασχέθηκε το ’25 ισοδυναμεί με δύο εκατομμύρια δόσεις περίπου, η κοκαΐνη σε 100.000 δόσεις και η μεθαμφεταμίνη (6,5 κιλά) στις 20.000 δόσεις. Μιλούμε για εξωφρενικές ποσότητες που θα κατέληγαν σε χρήστες και τους εμπόρους να θησαυρίζουν, αποκτώντας τεράστια οικονομική δύναμη.