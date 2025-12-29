Προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδώσει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς κακοκαιρία αναμένεται να «χτυπήσει» το νησί από την Τρίτη το βράδυ.

Μιλώντας, στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, ο εκπρόσωπος τύπου της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Χρυσάνθου ανέφερε ότι αύριο την Τρίτη, από το απόγευμα, το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο ενώ μέχρι το βράδυ θα έχουμε ένα «πολύ ενισχυμένο πεδίο ανέμων, μέτριοι μέχρι ισχυροί, ισχυροί παρωδικά μέχρι πολύ ισχυροί, σε παράλιες περιοχές και τοπικές βροχές και καταιγίδες. Αρχίζοντας από τα δυτικά και προοδευτικά την Τετάρτη, ανήμερα παραμονής, σε όλη την επικράτεια.»

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος Τύπου της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τόνισε ότι η επιδείνωση του καιρού θα είναι σημαντική, με έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα.

«Ενδεχομένως σε καταιγίδες να δούμε συσσώρευση νερού, να δούμε χαλάζι, να δούμε χιόνι στις ψηλότερες κορυφές του τρόπου», ανέφερε ο κ. Χρυσάνθου.

«Έντονο ενισχυμένο πεδίο ανέμων, με βροχές και καταιγίδες από την Τρίτη το βράδυ. Και ιδιαίτερα περιοχές όπως είναι τα νότια, τα δυτικά και τα βόρεια που ενδεχομένως να δεχτούν πιο έντονα φαινόμενα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος τύπου της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

«Άρα, ένα νέο έτος το οποίο από την πρώτη του μήνα θα μπει ψυχρό», ανέφερε καταληκτικά ο κ. Χρυσάνθου.

Αναλυτικά η πρόγνωση για τον καιρό

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βόρειοι, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα δυτικά ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη στα νότια και στα ανατολικά παράλια και ταραγμένη μέχρι κυματώδης στα δυτικά και στα βόρεια.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα παράλια και στους μηδέν βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και στα ημιορεινά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο αρχικά στα δυτικά και στα βόρεια θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Πρωτοχρονιά, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αρχικά αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.