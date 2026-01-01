Θέμα χρόνου θεωρείται η κατάθεση ενώπιον της Ιεράς Συνόδου της πρότασης του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου με βάση την οποία οι πιστοί θα συμμετέχουν μόνο στις εκλογές για ανάδειξη νέου Προκαθημένου της Εκκλησίας της Κύπρου. Με βάση σχετική αναφορά του Μακαριοτάτου στη συνέντευξη του στον «Φ», οι λαϊκοί δεν θα συμμετέχουν στις εκλογές για ανάδειξη Επισκόπων και Μητροπολιτών, οι οποίοι θα εκλέγονται αποκλειστικά από την Ιερά Σύνοδο.

Αν και η πρόταση του Μακαριοτάτου είναι δυνατόν να προκαλέσει συζητήσεις, ανάμεσα σε πιστούς, ένεκα του ότι από την προτεινόμενη ρύθμιση αποκλείεται η συμμετοχή τους στις εκλογές, για τους Συνοδικούς φαίνεται πως δεν αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία, υπό την έννοια ότι σε κάποιο στάδιο το συγκεκριμένο ζήτημα είχε εγερθεί ανεπίσημα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και μέλη της Ιεράς Συνόδου τα οποία θα ανέμενε κανείς ότι θα είχαν έντονες διαφωνίες, φαίνεται ότι μάλλον θετικά αντιμετώπισαν την προοπτική. Ωστόσο, την ώρα της κρίσεως ουδείς γνωρίζει πώς θα αντιδράσουν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου.

Πάντως, ο ίδιος ο Μακαριότατος ερωτηθείς σχετικά από τον «Φ», ανέφερε, πως δεν είναι απόλυτος και δεν θα επιχειρήσει να επιβάλει την πρόταση του. Η πρόταση θα συζητηθεί και ελπίζω να υιοθετηθεί από το σύνολο των μελών της Ιεράς Συνόδου ανέφερε ο Μακαριότατος.

Στη συνέντευξη του στον «Φ» ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου είχε αναφέρει τα εξής σχετικά με το θέμα:

«Κάτι το οποίο μας απασχολεί είναι και η εμπλοκή του λαού στην εκλογή των Αρχιερέων. Με τον ισχύοντα Καταστατικό Χάρτη παρεμβαίνουν εξωεκκλησιαστικές καταστάσεις και μπορεί να πυροδοτηθεί ένας αχρείαστος φανατισμός. Ταυτόχρονα, είδαμε στις τελευταίες περιπτώσεις ότι ελάχιστοι πιστοί προσέρχονται στις κάλπες. Στις τελευταίες εκλογές στην Πάφο μόνο 14% ψήφισε και στις Αρχιεπισκοπικές εκλογές προηγουμένως το 31% παγκύπρια. Επομένως αναζητούμε μια μέση οδό.

Θα μπορούσε για παράδειγμα, και είναι δική μου πρόταση, τώρα, χωρίς να την έχω πει στην Ιερά Σύνοδο, να εκλέγει τους Μητροπολίτες και τους Επισκόπους η Ιερά Σύνοδος και η διαδικασία εμπλοκής του λαού να γίνεται για τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος έχει και ένα Εθναρχικό ρόλο, μεταφέροντας και τη γνώμη του λαού προς την Κυβέρνηση».

Αυτό που μένει είναι η επισημοποίηση της πρότασης, με κατάθεση της ενώπιον της Ιεράς Συνόδου.

Η πόλωση εξάλλου σε προεκλογικές περιόδους διαπιστώθηκε στην πράξη και είναι κάτι το οποίο δεν λειτουργεί θετικά στους κόλπους της Εκκλησίας.

Η άλλη πραγματικότητα που υπάρχει, είναι ότι στη Σύνοδο οι συσχετισμοί ανάμεσα στις διάφορες τάσεις έχουν διαμορφωθεί και θεωρείται ότι, τουλάχιστον στο προβλεπτό μέλλον, είναι αδύνατο να διαφοροποιηθούν. «Χοντρά-χοντρά», ακόμη και αν ληφθεί ως μέτρο σύγκρισης η υπόθεση Τυχικού τον οποίο στήριξαν έξι Συνοδικοί με τους υπόλοιπους δέκα να τάσσονται υπέρ της καταδίκης του, φαίνεται τα αριθμητικά δεδομένα να έχουν εδραιωθεί. Με βάση αυτά, οι Συνοδικοί οι οποίοι, εν πολλοίς συντάσσονται με τον Αρχιεπίσκοπο, μπορούν να εκλέγουν οποιοδήποτε Επίσκοπο ή Μητροπολίτη, φτάνει ο υποψήφιος τον οποίο προκρίνουν να εκλέγεται στο τριπρόσωπο, δηλαδή να περιλαμβάνεται στους τρεις που αναδεικνύει με την ψήφο του ο λαός.

Βεβαίως, η ψηφοφορία στην υπόθεση Τυχικού δεν αποτελεί πατέντα υπό την έννοια ότι αναλόγως και του θέματος που συζητείται είναι δυνατόν να παρατηρηθούν διαφοροποιήσεις.

Τυχόν υλοποίηση της πρότασης του Αρχιεπισκόπου εκτιμάται ότι δεν θα οδηγήσει σε αποκλεισμό κάθε αντίθετης φωνής αλλά τουλάχιστον θα συντηρήσει τις υφιστάμενες ισορροπίες. Μέλος της Ιεράς Συνόδου το οποίο πρόσκειται στον Αρχιεπίσκοπο ανέφερε ότι, δεν διανοείται σε επαρχίες οι οποίες ελέγχονται από έναν Μητροπολίτη να εκλέξει η Σύνοδος Επίσκοπο ο οποίος δεν είναι της αρεσκείας του ιδίου του Μητροπολίτη. Το ίδιο εκτιμάται ότι θα συμβεί και σε περίπτωση απώλειας ενός Μητροπολίτη.

Εκτίμησε δε, πως αν τελικά περάσει η πρόταση, οι Συνοδικοί θα λειτουργήσουν συναινετικά.

Σκοπός η ομαλότητα στην Ιερά Σύνοδο

Όπως μας ελέχθη, σκοπός της πρότασης δεν είναι να επιβληθεί μία ομάδα Συνοδικών σε άλλη ομάδα αλλά να διασφαλιστεί η ομαλότητα στη λειτουργία της Ιεράς Συνόδου, χωρίς να υπεισέρχονται ομαδοποιήσεις ή προσωπικές ατζέντες που παρατηρήθηκαν κατά καιρούς.

Εξάλλου, ο Αρχιεπίσκοπος επιδιώκει με τον πρόταση του να αποκλείσει το ενδεχόμενο δημιουργίας φανατικών ή και τάσεις προσωπολατρίας.

Παράλληλα, από εκκλησιαστικούς κύκλους προτάσσεται η θέση πως η περίπτωση Τυχικού έδειξε (και εμπράκτως) πως η επιλογή του λαού μπορεί να αποδειχθεί λανθασμένη και να αναδειχθούν στην ιεραρχία της Εκκλησίας πρόσωπα τα οποία επηρεάζονται από εξωεκλησιαστικούς παράγοντες, προκαλώντας αχρείαστες εντάσεις, δίκες, καταδίκες κ.ο.κ. που πλήττουν την εικόνα της Εκκλησίας.