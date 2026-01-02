Για τον τρόπο που παρουσιάστηκε η Έκθεση με τα έπιπλα της Βουλής, την αντιπαράθεση με το Προεδρικό για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, την μεταρρύθμιση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και την περιβόητη μεταμφίεση σε λεωφορείο, μίλησε ανάμεσα σε άλλα στην κρατική τηλεόραση ο Γενικός Ελεγκτής.

Ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε αρχικά σε κάποια σημεία τα οποία προσπάθησε από την ανάληψη των καθηκόντων του να αλλάξει στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Ανάμεσα σε άλλα, μίλησε για καλύτερη επικοινωνία με τον ελεγχόμενο, ώστε να μην φαίνεται πως η Ελεγκτική έχει τον χαρακτήρα δικαστηρίου. Είπε μάλιστα πως είναι ανοικτοί, αν δοθούν τεκμήρια, να γίνονται προσαρμογές στις Εκθέσεις. Αναφέρθηκε σε παράδειγμα με το μεταναστευτικό, όπου ο αρμόδιος υφυπουργός επικοινώνησε με τον Γενικό Ελεγκτή και του παρέθεσε κάποια καινούρια στοιχεία, για τα οποία ο κ. Παπακωσταντίνου πείστηκε και συμπεριλήφθηκαν στην Έκθεση.

Όσον αφορά τις Εκθέσεις του 2025, ο Γενικός Ελεγκτής μίλησε συγκεκριμένα για εκείνην με τα έπιπλα της Βουλής, παραδεχόμενος ότι δόθηκε μια διαφορετική ένταση και έμφαση σε ένα σημείο που δεν ήθελαν οι ίδιοι να πάει προς τα εκεί. Χαρακτήρισε ωστόσο την απάντηση της Βουλής ως «μη ικανοποιητική», λέγοντας ότι είχε την εντύπωση πως η πρόεδρος Αννίτα Δημητρίου ήταν ενήμερη για αυτήν. Ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι δεν υπολόγισε ότι το θέμα θα έπαιρνε αυτή την έκταση και πρόσθεσε πως θα έπρεπε να είχαν επισημάνει πως έγινε μια καλή προσπάθεια αλλά η διαδικασία δεν ήταν αυτή που έπρεπε.

Ο Γενικός Ελεγκτής κλήθηκε επίσης να σχολιάσει το θέμα με την Έκθεση για τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, τονίζοντας ότι θα προτιμούσε η αντίδραση του Προεδρικού να ήταν διαφορετική. Όπως είπε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον διόρισε και τον σέβεται κατ’ απόλυτο τρόπο, αλλά διορίστηκε για να κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σημείωσε πως με την Έκθεση για τον Φορέα δεν προσέβαλαν κανένα και πως απλώς είπαν την άποψη τους. «Μίλησα με την Πρώτη Κυρία, δεν πείστηκα ότι έπρεπε να αλλάξει κάτι για την ουσία», επισήμανε, ενώ είπε ακόμα πως αποφεύγει τα «πάρε-δώσε» με Υπουργούς, τον Πρόεδρο ή αξιωματούχους, αφού αυτό απαιτεί η δουλειά του.

Για τη μεταρρύθμιση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ανέφερε ότι το μονοπρόσωπο κατά την άποψη του λειτουργεί πολύ θετικά, ωστόσο θα ήταν υπέρ και ενός Ελεγκτικού Συμβουλίου, νοουμένου ότι αυτό δε θα είχε πρόβλημα συνταγματικότητας. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι δύσκολα θα γίνει η μεταρρύθμιση.

Ο Γενικός Ελεγκτής δεν μπορούσε να αφήσει ασχολίαστο και το ζήτημα με τη διαρροή φωτογραφίας κατά τον αιφνιδιαστικό έλεγχο της Υπηρεσίας σε κρατικά λεωφορεία, όπου ο ίδιος εμφανίστηκε μεταμφιεσμένος. Αστειευόμενος ανέφερε πως την περούκα δεν θα την άλλαζε και θα την κρατήσει τώρα αφού έγινε σημαντική. Επί της ουσίας, ο κ. Παπακωνσταντίνου υπογράμμισε πως η μεταμφίεση είχε ένα σκοπό. Να μην τον καταλάβει κανείς και το πέτυχε στο 100%. «Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι για όλους μας. Και για αυτούς που μπαίνουν με σακάκι, αλλά και για αυτούς που φαίνονται παράξενοι. Δεν θα άλλαζα κάτι. Δεν θα νιώσω ενοχές. Εγώ έκανα τη δουλειά μου. Να νιώσουν ενοχές αυτοί που αποφασίζουν για τα λεωφορεία και δεν μπήκαν ποτέ σε αυτά», ανέφερε με νόημα ο Γενικός Ελεγκτής και διαβεβαίωσε ότι η Υπηρεσία θα συνεχίσει τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους.