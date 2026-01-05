Μια από τις πλέον «καλές» χρονιές για το μεταναστευτικό και τη διαχείρισή του ήταν αυτή που μόλις μας άφησε, αφού καταγράφεται πρωτόγνωρη μείωση στις αυξήσεις με ταυτόχρονη αύξηση στις επιστροφές, την ώρα που άλλες χώρες αναστενάζουν από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές.

Η αλλαγή καθεστώτος στη Συρία συνέβαλε στη μείωση των αφίξεων μεταναστών από την χώρα αυτή, η οποία ήταν και η κύρια πηγή προέλευσης αιτητών ασύλου τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό όμως που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην μείωση των αφίξεων ήταν η πολιτική απόφαση για θαλάσσιες περιπολίες στις ανατολικές ακτές της Κύπρου, μαζί με την αυξημένη επαγρύπνηση στην Πράσινη Γραμμή. Η στάση της Κυβέρνησης προς τους αιτητές που ήθελαν να περάσουν από σημεία της γραμμής κατάπαυσης του πυρός με την ανοχή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ήταν καθοριστική για να μην ανοίξει ακόμη μια δίοδος διέλευσης μεταναστών.

Ο «Φ» ζήτησε τα στοιχεία της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας (ΥΑΜ) η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Ο υποδιοικητής της Υπηρεσίας και υπεύθυνος επιχειρήσεων Πέτρος Ζένιου μας ανέφερε ότι οι μειώσεις των αφίξεων οφείλονται σε ένα συνδυασμό παραγόντων που κυρίως αφορούν την πολιτική απόφαση για επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων, την γρήγορη εξέταση αιτήσεων ασύλου, την επαγρύπνηση της πράσινης γραμμής και τις επιστροφές, συν την πάταξη της παράνομης εργοδότησης. Όταν ένας αλλοδαπός γνωρίζει ότι δεν θα βρει δουλειά δύσκολα θα πάρει την απόφαση να έρθει στην Κύπρο, ανέφερε ο κ. Ζένιου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΑΜ, η εικόνα του μεταναστευτικού έχει αλλάξει άρδην από το 2023 και μετά. Συγκεκριμένα, το 2022 οι αφίξεις έφτασαν τις 17.434 μετανάστες, από τους οποίους οι 16.627 μέσω των κατεχομένων. Παράλληλα, έφτασαν στα κυπριακά παράλια 41 βάρκες που μετέφεραν 807 παράτυπους μετανάστες. Κατά το ’22 είχε καταγραφεί αύξηση των αφίξεων σε ποσοστό 41%.

Το 2023 η εικόνα άρχισε να αλλάζει με τα μέτρα του τότε υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή που λήφθηκαν κατά το ‘22, τα οποία κρίθηκαν ως υπερβολικά και αχρείαστα (συρματόπλεγμα στην Πράσινη Γραμμή, μέτρα στη θάλασσα). Καταγράφηκαν 10.994 αφίξεις παράνομων μεταναστών στην Κύπρο, εκ των οποίων οι 6.737 μέσω των κατεχομένων, ενώ οι αφίξεις βαρκών με μετανάστες έσπασαν κάθε ρεκόρ αφού ανήλθαν στις 109 οι οποίες μετέφεραν 4.257 πρόσωπα. Από το ’23 άρχισε η μεγάλη μείωση των αφίξεων παράτυπων μεταναστών, αφού καταγράφηκε -37% σε σχέση με το ’22.

Τα πρόσθετα μέτρα που λήφθηκαν από την Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη έφεραν κάθετη μείωση των αφίξεων παράτυπων μεταναστών το 2024 κυρίως μετά τον Απρίλιο, που αποφασίστηκε η περιπολία των σκαφών της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας στις ανατολικές ακτές της χώρας μας. Οι συνολικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 44% αφού οι παράτυποι μετανάστες που χτύπησαν την πόρτα της Κύπρου το ‘24 ήταν 6.109 εκ των οποίων οι 3.250 έφτασαν μέσω κατεχομένων και άλλοι 2.859 μέσω 51 βαρκών δια θαλάσσης.

Η χρονιά που μόλις μας άφησε, ήταν η «καλύτερη» από πλευράς αφίξεων μεταναστών, αφού από τις 17.5 χιλιάδες το 2022, το 2025 μειώθηκαν στις 2.437 εκ των οποίων μόλις οι 152 δια θαλάσσης με 8 βάρκες και οι υπόλοιποι 2.285 μέσω κατεχομένων περιοχών. Σημειώνεται ότι από τους 152 παράτυπους μετανάστες που ήρθαν μέσω σκαφών, οι 42 ήταν ανήλικοι γεγονός που δείχνει τη συντριπτική μείωση στις αφίξεις ασυνόδευτων ανήλικων κατά 95%.

288 διακινητές φόρεσαν χειροπέδες

Η αύξηση του ’22, έγινε μείωση για τους διακινητές το 2025. Η μείωση των αφίξεων μεταναστών είχε αντίκτυπο και στην εξάρθρωση κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης μεταναστών, κάτι που ήταν φυσικό λόγω της μείωσης των μεταναστευτικών ροών αλλά και της καταδίκης πολλών διακινητών σε φυλάκιση. Αυτή τη στιγμή κρατούνται στις Κεντρικές Φυλακές 35 πρόσωπα, στην πλειοψηφία τους Σύροι, τα οποία καταδικάστηκαν ως διακινητές ανθρώπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, το 2025 εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 9 πρόσωπα για παράνομη διακίνηση 18 μεταναστών. Το 2024 συνελήφθησαν 70 διακινητές 85 παράτυπων μεταναστών, σε σύγκριση με 124 διακινητές που πιάστηκαν το 2023, αριθμός που ήταν ο μεγαλύτερες μέχρι τώρα, γιατί διακινούσαν 153 πρόσωπα, ως επί πλείστον που ήρθαν δια θαλάσσης. Επίσης, το 2022 εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 85 διακινητές για 135 πρόσωπα.

Εκεί που η χώρα μας έχει να επιδείξει θετικά αποτελέσματα στη διαχείριση του μεταναστευτικού είναι οι επιστροφές μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους, γεγονός που αναγνωρίζεται στην Ευρώπη και πολλές χώρες έχουν ενδιαφερθεί να πληροφορηθούν τον τρόπο χειρισμού των υπό απέλαση μεταναστών. Η χώρα μας μέσω του ειδικού επιδόματος που παραχωρεί σε μετανάστες ουσιαστικά τους πείθει να αναχωρήσουν εθελοντικά και να επιστρέψουν στις χώρες τους, παρά να τους απελάσει χωρίς να λάβουν οτιδήποτε. Έτσι με ευρωπαϊκά κονδύλια, δίνει από 800-1500 ευρώ συν το εισιτήριο επιστροφής, ενέργεια που πείθει έναν αλλοδαπό που ούτως ή άλλως θα απελαυνόταν, να φύγει εθελοντικά για την χώρα του.

Με την στρατηγική αυτή το 2022 απελάθηκαν ή επέστρεψαν εθελοντικά στις πατρίδες τους 7.506 μετανάστες εκ των οποίων οι 6.546 εθελούσια, το 2023 αναχώρησαν άλλοι 9.699 παράτυποι μετανάστες από τους οποίους οι 7.491 εθελοντικά, ενώ το 2024 είχαμε 10.092 απελάσεις ή εθελοντικές αναχωρήσεις. Πέρσι, σημειώθηκε ρεκόρ στις επιστροφές μεταναστών στις χώρες τους και αυτό συνέβαλε και η αλλαγή καθεστώτος στη Συρία, όπου αρκετοί Σύροι εξέφρασαν την πρόθεση να επιστρέψουν στην χώρα τους αφού πλέον δεν νοιώθουν να κινδυνεύουν. Συγκεκριμένα, το 2025 απελάθηκαν 2.547 πρόσωπα ενώ αναχώρησαν εθελοντικά άλλες 9.167 εκ των οποίων οι 4.226 ήταν Σύροι, σύνολο 11.714 αλλοδαποί, όσοι δηλαδή δεν αναχώρησαν ποτέ σε τόσο μεγάλο αριθμό.

347 εργοδότες στο σκαμνί

Έμφαση έδωσε η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και στις παράνομες εργοδοτήσεις αλλοδαπών. Σε συνεργασία με το Τμήμα Εργασίας πραγματοποιήθηκαν αρκετοί έλεγχοι με αποτέλεσμα να εξεταστούν κατά το 2025 347 υποθέσεις παράνομης εργοδότησης εναντίον ισάριθμων εργοδοτών που αφορούσαν 571 αλλοδαπούς. Πολλές υποθέσεις προωθήθηκαν στα Δικαστήρια, ενώ οι αλλοδαποί συνελήφθησαν και κινήθηκαν οι διαδικασίες για την απέλασή τους.

Το 2024 είχαν διερευνηθεί 400 υποθέσεις παράνομης εργοδότησης που αφορούσαν 410 εργοδότες και 614 απασχολούμενους αλλοδαπούς. Το 2023 έγιναν 220 συλλήψεις εργοδοτών για 216 υποθέσεις με 381 παράνομους εργαζόμενους, ενώ το ’22 διερευνήθηκαν 228 υποθέσεις κατά 230 εργοδοτών που απασχολούσαν παράνομα 357 αλλοδαπούς. Οι κύριες εργασίας αφορούσαν την γεωργία και κτηνοτροφία, τις οικοδομές και στον τομέα της εστίασης.