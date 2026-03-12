Ειδική ομάδα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και το Υφυπουργείο Μετανάστευσης συστήνεται άμεσα, με στόχο την εξέταση περιπτώσεων παράνομων μεταναστών που δεν συναινούν στην αποχώρησή τους από την Κύπρο.

Η απόφαση για τη σύσταση της ομάδας λήφθηκε μετά από σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Κώστας Φυτιρής, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης Νικόλας Ιωαννίδης, καθώς και λειτουργοί της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και τουΤμήματος Μετανάστευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της δημιουργίας της ομάδας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών απέλασης σε περιπτώσεις όπου οι προσφυγές αλλοδαπών έχουν εξεταστεί και απορριφθεί από τα Δικαστήρια. Όπως διαπιστώθηκε, σε αρκετές περιπτώσεις αλλοδαποί προσφεύγουν στα Δικαστήρια ζητώντας ακύρωση διαταγμάτων κράτησης και απέλασης ή παραχώρηση άδειας παραμονής. Ωστόσο, ακόμη και μετά την απόρριψη των προσφυγών τους, ορισμένοι αρνούνται να αποχωρήσουν από τη χώρα.

Πρόκειται για άτομα που είτε βρίσκονται παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε έχουν καταδικαστεί για αδικήματα, χωρίς να συναινούν στην επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους.

Μέχρι σήμερα, σε περιπτώσεις όπου ο αλλοδαπός συναινούσε στον επαναπατρισμό του και υπήρχε συγκατάθεση από τη χώρα προέλευσης, μπορούσε να αναχωρήσει λαμβάνοντας και οικονομική στήριξη στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, υπάρχει και η δυνατότητα υποχρεωτικής αναχώρησης, εφόσον η χώρα καταγωγής αποδέχεται τον επαναπατρισμό του προσώπου.

Η νέα ομάδα αναμένεται να λειτουργεί ως μηχανισμός συντονισμού μεταξύ των δύο υπουργείων, εξετάζοντας κάθε υπόθεση ξεχωριστά, ώστε να διασφαλίζεται ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ότι τηρούνται οι αποφάσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου εκδόθηκαν διατάγματα κράτησης και απέλασης χωρίς πλήρη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, γεγονός που οδήγησε σε δικαίωση αλλοδαπών ενώπιον των Δικαστηρίων και στην απελευθέρωσή τους.

Σχεδόν σε καθημερινή βάση εκδίδονται αποφάσεις από το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, με τις οποίες αλλοδαποί που τελούν υπό κράτηση με σκοπό την απέλασή τους αφήνονται ελεύθεροι, όταν δεν έχει γίνει επανεξέταση της περίπτωσής τους εντός εξαμήνου, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Την ίδια στιγμή, φαίνεται ότι δεν προχωρεί με τον επιθυμητό ρυθμό η διαδικασία αποφυλάκισης αλλοδαπών κρατουμένων με ταυτόχρονη απέλαση, μέτρο που είχε αποφασιστεί στο πλαίσιο προσπάθειας αποσυμφόρησης των Κεντρικών Φυλακών. Μέχρι στιγμής έχει αποφυλακιστεί μικρός αριθμός κρατουμένων, ενώ ο στόχος αφορά την αποφυλάκιση περίπου 130 ατόμων.