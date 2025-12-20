Οι επαναπατρισμοί υπηκόων τρίτων χωρών που διέμεναν παράνομα στην Κύπρο αυξήθηκαν την τελευταία τριετία κατά 53%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε στο Χ η Αστυνομία. Την ίδια περίοδο, οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 86%.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία σε ανάρτησή της στο Χ, αναφέρει ότι 11.500 αλλοδαποί που διέμεναν παράνομα στην Κύπρο επαναπατρίστηκαν το 2025, μέσω των επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Συγκριτικά, το 2022 οι εθελούσεις και αναγκαστικές επιστροφές ήταν 7.506, καταγράφοντας αύξηση 53% την τελευταία τριετία.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Αστυνομία, το 2023 οι επαναπατρισμοί ανήλθαν σε 9.699 και το 2024 σε 10.092.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, η Αστυνομία συμμετείχε φέτος σε 19 επιχειρήσεις επιστροφής του FRONTEX, κατά τις οποίες επαναπατρίστηκαν πέραν των 150 αλλοδαπών.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών το 2025 ανήλθαν σε 2.400. Σε σύγκριση με τις αφίξεις 17.434 αφίξεις που είχαν καταγραφεί το 2022, καταγράφεται μείωση 86% την τελευταία τριετία.

Το 2023 οι αφίξεις μειώθηκαν σε 10.994 και το 2024 σε 6.109, ενώ μόλις 2.400 καταγράφηκαν το 2025.

ΚΥΠΕ