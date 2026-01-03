Έγινε στις 30 Δεκεμβρίου από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ μια πρώτη ανασκόπηση όλων των δεδομένων γύρω από την ψήφιση του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου από την Ολομέλεια της Βουλής, χωρίς ωστόσο να παρθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις, δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, η Πρόεδρος της οργάνωσης, Μύρια Βασιλείου.

Είπε, παράλληλα, ότι ορίστηκε εκ νέου συνεδρίαση στις 8 Ιανουαρίου, κατά την οποία η ΠΟΕΔ, μεταξύ άλλων θεμάτων που θα εξετάσει, θα έχει εκ νέου στο τραπέζι και το θέμα της αξιολόγησης, θα μελετήσει τα δεδομένα και θα λάβει τις αποφάσεις της ως προς τη διαχείριση του όλου θέματος.

κυπε