Συγκλονισμό προκαλούν οι συνθήκες της πρωτοφανούς υπόθεσης στη Λάρνακα, που είδε χθες το απόγευμα το φως της δημοσιότητας, με την Αστυνομία να διερευνά κατά πόσον ο θάνατος 78χρονου και η μεταφορά άλλων τεσσάρων ατόμων στο νοσοκομείο, οφείλονται σε κατανάλωση νερού από συγκεκριμένο ψύκτη που βρισκόταν σε σπίτι.

Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη από χθες και στις έρευνες πέραν από το ΤΑΕ Λάρνακας, συμμετέχει και η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, αφού πριν από περίπου μία εβδομάδα ο γιος του 78χρονου είχε συλληφθεί, όταν στην κατοχή του εντοπίστηκαν ποσότητες σκληρές ναρκωτικών. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εντός της μπουκάλας με νερό που τοποθετήθηκε στον ψύκτη να περιέχονταν ποσότητες ναρκωτικών.

Στο κάδρο πάντως βρίσκονται κι άλλα ενδεχόμενα, όπως για παράδειγμα να ρίχθηκε κάποια άλλη υγρή ουσία στο νερό. Φως στην υπόθεση να ρίξουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων του Κρατικού Χημείου στο νερό που αναμένονται εντός της ημέρας.

Η απίστευτη υπόθεση άρχισε να εκτυλίσσεται από το περασμένο Σάββατο, όταν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 73χρονη σύζυγος του ηλικιωμένου άλλαξε την μπουκάλα νερού στον ψύκτη και ήπιε λεμονάδα. Ακολούθως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία, αφού η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε ως σοβαρή. Ο 78χρονος επέστρεψε στο σπίτι του κι έπειτα από αρκετές ώρες εντοπίστηκε νεκρός από συγγενικό του πρόσωπο, που ενημέρωσε σχετικά την Αστυνομία.

Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν επί τόπου και διαπίστωσαν πως η σορός δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις κι έτσι άρχισαν να διερευνούν υπόθεση αιφνίδιου θανάτου, αφού μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε οποιαδήποτε ένδειξη πως ενδεχομένως μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο.

Συγγενικά πρόσωπα των ηλικιωμένων, καθώς και γείτονες μαζεύτηκαν χθες το μεσημέρι στο σπίτι του 78χρονου για τον «καφέ της παρηγοριάς». Σε κάποια στιγμή, η αδελφή και η αδελφότεκνη του νεκρού, καθώς κι ένας ηλικιωμένος γείτονάς του ένιωσαν αδιαθεσία και είχαν τάσεις λιποθυμίας. Όλοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λάρνακας και κρατήθηκαν για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας και των τεσσάρων χαρακτηρίζεται ως σοβαρή.

Όπως δήλωσε στο philenews ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπος Χαριλάου, ο ηλικιωμένος γείτονας που παρουσίασε συμπτώματα αδιαθεσίας μετά την κατανάλωση νερού από τον συγκεκριμένο ψύκτη, βρίσκεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Άλλα δύο άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση αλλά είναι εκτός κινδύνου.

«Το θέμα ανέλαβε να διερευνήσει η αστυνομία. Από πλευράς ΟΚΥπΥ γίνονται όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και δίνεται η ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, ο 78χρονος γείτονας είναι διασωληνωμένος, ενώ οι άλλες τρεις γυναίκες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Εντός της ημέρας αναμένεται και η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του 78χρονου, ενώ οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας αναμένεται να ανακρίνουν τον γιο του, που τελεί υπό κράτηση.