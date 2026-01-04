Μια σοκαριστική υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας, έπειτα από τον θάνατο ηλικιωμένου σε σπίτι στην πόλη της Λάρνακας και μεταφορά άλλων τεσσάρων ατόμων στο νοσοκομείο Λάρνακας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews ο ηλικιωμένος, ηλικίας 78 χρόνων καθώς και η σύζυγός του είχαν μεταφερθεί χθες στο νοσοκομείο Λάρνακας. Η σύζυγος κρατήθηκε για νοσηλεία καθώς η κατάσταση της υγείας της είναι σοβαρή, ενώ ο ηλικιωμένος επέστρεψε στο σπίτι του. Έπειτα από αρκετές ώρες ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του από συγγενικό του πρόσωπο που ενημέρωσε την Αστυνομία.

Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν επί τόπου και διαπίστωσαν πως η σορός δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις κι έτσι διερευνάτο αιφνίδιος θάνατος, χωρίς μέχρι εκείνη τη στιγμή να υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη πως μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο. Συγγενικά πρόσωπα των ηλικιωμένων, καθώς και γείτονες μαζεύτηκαν στη συνέχεια (σήμερα) στο σπίτι για τον καφέ της παρηγοριάς.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές σε κάποια στιγμή η αδελφή και η αδελφότεκνη του νεκρού 78χρονου, καθώς και ένας ηλικιωμένος γείτονάς του ένιωσαν αδιαθεσία και είχαν τάσεις λιποθυμίας. Όλοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λάρνακας και κρατήθηκαν για νοσηλεία. Η κατάσταση της συζύγου του ηλικιωμένου, καθώς και των δύο συγγενικών του προσώπου χαρακτηρίζεται ως σοβαρή, ενώ του γείτονα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία.

Την υπόθεση ξεκίνησε να διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακα. Οι πρώτες ενδείξεις είναι πως οι τρεις που κατέληξαν σήμερα στο νοσοκομείο κατανάλωσαν νερό από συγκεκριμένο σημείο (ψυγείο νερού). Το ψυγείο νερού έχει κατασχεθεί και θα γίνουν συγκεκριμένες εξετάσεις για να διαφανεί τι περιείχε. Διερευνάται, επίσης, εάν κατανάλωσαν νερό από το ίδιο σημείο ο ηλικιωμένος και η σύζυγός του.