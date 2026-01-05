«Σύντομα θα είμαι σε θέση να ανακοινώσω μέτρα για τις Κεντρικές Φυλακές », ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά το πέρας της επίσκεψής του στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού.

Ο κ. Φυτιρής σημείωσε ότι μέχρι σήμερα επισκέφθηκε τρεις φορές τις φυλακές και ότι θα πραγματοποιήσει ακόμα μια επίσκεψη μεθαύριο. «Σκοπός είναι να δω τι συμβαίνει πραγματικά στο πεδίο ώστε να βρούμε τις απαραίτητες λύσεις. Σύντομα θα είμαι σε θέση να ανακοινώσω μέτρα για τις Κεντρικές Φυλακές που θα βοηθήσουν στο να βελτιωθεί το σωφρονιστικό ίδρυμα». Αναφορικά με το σύστημα απενεργοποίησης κινητών, ο κ. Φυτιρής είπε «όλα θα τα δούμε στην πορεία. Ό,τι προβλήματα υπάρχουν θα τα επιλύσουμε, να είστε σίγουροι».

Την ίδια ώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο των αστυνομικών διευθύνσεων. Ανέφερε πως το έργο τους είναι πάρα πολύ δύσκολο, ωστόσο «με το πνεύμα που έχουν οι απλοί αστυνομικοί και οι αξιωματικοί, θα ανταπεξέλθουν».

«Από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ για να προωθήσω όσα αιτήματα αφορούν και στην τεχνολογία και στην επίλυση ζητημάτων, πάντα σε συνεργασία με τον Αρχηγό, ώστε η Αστυνομία να μπορεί να ανταπεξέλθει στην αποστολή της που είναι η ασφάλεια της κοινωνίας. Αυτός είναι ο στόχος, και εμείς όλοι είμαστε εργαλεία στην υπηρεσία της κοινωνίας», επισήμανε.

Ερωτηθείς αν τον προβληματίζει κάτι στη Λεμεσό, όπου υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα, ο Υπουργός είπε «θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να περπατά ο κόσμος με ασφάλεια, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Αυτός είναι ο στόχος και θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να τον πετύχουμε».

Ο κ. Φυτιρής σημείωσε πως γι’ αυτό τον λόγο υπάρχει η Αστυνομία και η πολιτική ηγεσία και αυτήν την αποστολή θα εκτελέσουν ακολουθώντας νόμους και κανονισμούς, «με ενιαίο πνεύμα που είναι απαραίτητο για να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα που ζητάει η κοινωνία».

Πρόσθεσε ότι η πυραμίδα της Αστυνομίας είναι μία. «Η βάση είναι οι απλοί αστυνομικοί και πάνω σε αυτή στηρίζεται όλη η πυραμίδα μέχρι και τον Αρχηγό αλλά και τον Υπουργό. Γι’ αυτό θέλω να τους μεταφέρω και τα συγχαρητήριά μου για τις εξιχνιάσεις. Το τελευταίο διάστημα με πρόγραμμα που έχει εκδώσει το Αρχηγείο Αστυνομίας έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι, έχουν πολλαπλασιαστεί οι εξιχνιάσεις. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το πλαίσιο ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η εγκληματικότητα και οι παράνομες ενέργειες».