Ο νόμος είναι πάνω από όλα και όλους τόνισε σε δηλώσεις του από την Πάφο ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, απαντώντας σε ερωτήσεις για το θέμα της καταγγελίας γυναίκας κατά βουλευτή για ξυλοδαρμό της.

Ο Κώστας Φυτιρής, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, επεσήμανε ότι ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν υπάρχει καταγγελία, είπε, εξετάζεται και θα τηρηθούν οι νόμοι και οι κανονισμοί.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ξεκαθάρισε ότι αυτή είναι και η διαδικασία που θα ακολουθήσει σε όλη την θητεία του. Οι νόμοι και οι κανονισμοί, επεσήμανε χαρακτηριστικά, είναι αυτοί που κρατούν την συνοχή της κοινωνίας μας.

Αναφορικά με τα συντεχνιακά ζητήματα που προκύπτουν στην Αστυνομία, ο κ. Φυτιρής τόνισε ότι στόχος είναι η σύνθεση και η ενότητα δυνάμεων προς όφελος της Αστυνομίας και της κοινωνίας. Οι λύσεις πρέπει να δίνονται εντός του πλαισίου των νόμων και των κανονισμών, χωρίς πιέσεις ή δημόσιες αντιπαραθέσεις, παρατήρησε. Είπε ακόμη πως δεν θεωρεί ότι αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί αυτή η σύγκρουση και ότι οι λύσεις που πρέπει να δοθούν θα δοθούν μέσα στο πλαίσιο των νόμων και των κανονισμών και όχι κάτω από οποιαδήποτε πίεση για τους διάφορους λόγους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου , ο αρμόδιος υπουργός ενημερώθηκε για την υφιστάμενη κατάσταση και κυρίως το πρόβλημα της υποστελέχωσης της. Αναφέρθηκε από την ηγεσία της Διεύθυνσης ότι το πρόβλημα έχει επιδεινωθεί λόγω της απόσπασης πρόσθετων μελών της Αστυνομικής Δύναμης για τις ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από πλευράς του ο κ. Φυτιρής ζήτησε καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση των περιπολιών, με στόχο την ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Εξέφρασε δε, ικανοποίηση για το γεγονός όπως είπε ότι διαπίστωσε υψηλό ηθικό και διάθεση για προσφορά, παρά τις ελλείψεις, ώστε τα μέλη της δύναμης να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας για ασφάλεια και αποτελεσματική αστυνόμευση.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης είπε επίσης ολοκληρώνοντας τις επαφές του στην Πάφο ότι η Αστυνομία βρίσκεται σε φάση αναβάθμισης και μετεξέλιξης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Μέχρι το τέλος Απριλίου αναμένονται συγκεκριμένες εξελίξεις βάσει των οποίων η Αστυνομία θα λειτουργεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.