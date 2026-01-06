Η εορταστική περίοδος τελειώνει σηματοδοτώντας για την Εκπαίδευση, όχι μόνο την επιστροφή στα σχολεία χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και τις έντονες διεργασίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών.

Διεργασίες όχι μόνο στο μέτωπο του υπουργείου Παιδείας αλλά και στο μέτωπο των εκπαιδευτικών οργανώσεων και συγκεκριμένα σε ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, οι οποίες έχουν σε εκκρεμότητα συνεδριάσεις και αποφάσεις για τους κανονισμούς που πήραν το πράσινο φως από τη Βουλή στις 22 Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο οργανώσεις έχουν έντονες διαφωνίες με πρόνοιες των κανονισμών και δήλωσαν την πρόθεση τους όπως συνεδριάσουν, αξιολογήσουν τα δεδομένα και ακολούθως λάβουν αποφάσεις, ενώ ήδη δεσμεύονται με απόφαση για ενεργοποίηση δυναμικών μέτρων, εάν το κρίνουν αναγκαίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ», η ΠΟΕΔ αναμένεται να συνεδριάσει για το θέμα, την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ η ΟΕΛΜΕΚ το πιθανότερο την άλλη εβδομάδα. Κι αυτό διότι, την ερχόμενη Πέμπτη η οργάνωση έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Παιδείας, Μάριο Παναγίδη, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθούν διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και το θέμα που αφορά τις θέσεις που προνοούνται στους νέους κανονισμούς για το σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, όπως αυτές των βοηθών διευθυντών και βοηθών διευθυντών Α’ και του ρόλου τους. Επομένως, η ΟΕΛΜΕΚ θα συνεδριάσει για την εξέλιξη στη Βουλή με την ψήφιση του νέου συστήματος μετά από μερικές μέρες.

Όσον αφορά στο υπουργείο Παιδείας, είχε δηλώσει εξαρχής ότι θα ξεκινήσει άμεσα να εργάζεται για την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει. Αρχής γενομένης με τη σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Όπως πληροφορείται ο «Φ», το Υπουργείο απέστειλε χθες επιστολή σε ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ με την οποία τις καλεί όπως δηλώσουν τον εκπρόσωπό τους στην εν λόγω Επιτροπή, σημειώνοντας πως οι εργασίες της αρχίζουν προσεχώς. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης θα μετέχουν οι τρεις εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων, οι διευθυντές των βαθμίδων του Υπουργείου και η διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας.